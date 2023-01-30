Уоллес добавил, что "довольно пугающая и прямая ложь" подтвердила его веру в то, что Россия вторгнется.

Служба BBC узнала подробнее о последнем разговоре министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова перед полномасштабным вторжением в Украину.

Как утверждается, 11 февраля Уоллес прибыл в Москву, чтобы встретиться со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. По словам главы Минобороны Британии, он вернулся с заверениями, что Россия "никогда не вторгнется в Украину", однако добавил, что "обе стороны понимали, что это ложь".

Разговор с военным командованием РФ Уоллес описал как "демонстрацию силы устрашения: я собираюсь солгать тебе, ты знаешь, что я вру, и я знаю, что ты знаешь, что я вру, но я продолжу тебе врать".

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Уоллес добавил, что "довольно пугающая и прямая ложь" подтвердила его веру в то, что Россия вторгнется. Уходя со встречи, сказал Уоллес, Герасимов заявил ему, что "никогда больше мы не будем унижены".

В этом же материале говорилось о том, как Путин "в шутку" угрожал Джонсону ракетным ударом.

Война в Украине - хронология событий

Россия решилась на широкомасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля, начав с бомбардировок Киева, Харькова, Львова и других больших городов.

Российские танки буквально прорвали украинскую границу в районе Беларуси. Многие города попали под временную оккупацию, в том числе часть Киевской области.

В ночном обращении, которое предшествовало военной интервенции, Путин назвал войну "спецоперацией" по "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

Уже весной разгромленные российские группировки вынуждены были оставить Киевскую, Сумскую и Черниговскую области, а в сентябре - в ходе контрнаступления ВСУ - россияне бежали из Харьковской области.

Западные СМИ писали, что Путин хотел взять Киев за два дня, потом - за несколько месяцев, но Россия недооценила ВСУ.

На освобожденных территориях правоохранители фиксируют факты совершения Россией военных преступлений: пыток гражданских, жестоких убийств местных жителей, в том числе детей; находят массовые захоронения.

Сейчас активные бои идут в основном на Донецком направлении.

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