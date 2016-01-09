Боевики размещают запрещенное вооружение в направлениях Славянска и Мариуполя – разведка

Боевики в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) тайно размещают на Славянском и Мариупольском направлениях запрещенное Минскими договоренностями крупнокалиберное вооружение, сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«В течение суток усилия противника сосредоточены на перегруппировке и усилении подразделений, ведении разведки сил АТО, повышении боеспособности соединений и частей, их логистическом обеспечении, скрытом размещении запрещенного Минскими договоренностями вооружения на Славянском и Мариупольском направлениях», - говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая действует в зоне АТО, предоставлена информация о наличии в районах Дебальцево и Моспино запрещенного Минскими договоренностями вооружения – танков и САУ.

Как сообщал УНИАН, в течение минувших суток в зоне проведения АТО было зафиксировано 29 обстрелов украинских позиций, погибших или раненых среди украинских военнослужащих нет.