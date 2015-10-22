Силы АТО завершили отвод танков на всех направлениях

Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, день 22 октября на востоке Украины прошел без нарушений Минских договоренностей.

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"Сегодня украинские военные завершили отвод танков на всех направлениях. Боевые машины перемещаются от линии разграничения на расстоянии более 15 километров. Далее будет проведено верификацию миссией ОБСЕ, а еще через несколько дней начнется отвод артиллерии калибром до 100 мм", - говорится в сообщении.