Силы АТО завершили отвод танков на всех направлениях
18:41, 22 октября 2015Война
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Силы Антитеррористической операции завершили отвод танков на всех направлениях от линии разграничения на Донбассе.
Танки сил АТО отведены от линии разграничения / Фото УНИАН
Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, день 22 октября на востоке Украины прошел без нарушений Минских договоренностей.
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"Сегодня украинские военные завершили отвод танков на всех направлениях. Боевые машины перемещаются от линии разграничения на расстоянии более 15 километров. Далее будет проведено верификацию миссией ОБСЕ, а еще через несколько дней начнется отвод артиллерии калибром до 100 мм", - говорится в сообщении.
Сегодня в зоне АТО проходит одна из самых масштабных операций по отводу оружия
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