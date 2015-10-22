Боевики "ДНР" уверяют, что отвели все танки от линии соприкосновения
14:54, 22 октября 2015Война
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Боевики "ДНР" уверяют, что отвели с линии соприкосновения все имеющиеся танки.
REUTERS
Об этом заявил "начальник штаба корпуса Минобороны" "ДНР" Руслан Якубов, сообщает один из сайтов сепаратистов.
"На сегодняшний день, вся танковая техника, имеющаяся на вооружении "ДНР", отведена", – сказал Якубов.
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По данным сепаратистского издания, сегодня боевики отвели 10 танков Т-72 и Т-64 на специальную подготовленную площадке в районе города Харцызска.
Как сообщал УНИАН, по данным "Информационного сопротивления" боевики под видом "отвода вооружений" создают ударную группу на Артемовском направлении. Часть техники и вооружений меняет позиции, оставаясь на переднем крае.
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