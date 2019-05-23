Силам ООС прислали телеграмму об отношении к переговорам с боевиками – в ВСУ говорят об искажении информации

Пресс-секретарь оперативного командования «Север» подтвердил, что действительно такой документ был направлен в войска, однако его смысл был искажен.

В войска на Донбассе была ошибочно разослана телеграмма по опросу бойцов об отношении к переговорам с боевиками "ЛДНР", сейчас этот документ отменен, и по этому поводу назначена служебная проверка.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник пресс-центра оперативного командования «Север» Виталий Кириллов, комментируя сообщение благотворительного фонда «Вернись живым», который разместил у себя на сайте информацию о том, что в воинские части в зоне проведения ООС разослана телеграмма, в которой поручено провести опрос среди бойцов об их отношении к возможным переговорам с боевиками "ДНР" и "ЛНР".

"Командирам воинских частей организовать и провести изучение среди личного состава отношение военнослужащих относительно возможных переговоров с "ДНР"/"ЛНР" и в срок до 16:00 24.05.2019 через управление морально-психологического обеспечения (доложить - УНИАН) анализ изучения данного вопроса и возможные последствия указанного", - говорится в документе, который обнародовал фонд.

Кириллов подтвердил, что такой документ был направлен в войска, однако его содержимое искажено.

«Действительно, такой документ был направлен в воинские части, однако смысл его был искажен ... указанная в документе информация должна была касаться не опроса военных, а сбора информации о настроениях гражданского населения, живущего возле воинских частей, мест дислокаций, в областных пунктах, городах», - отметил он.

По словам пресс-офицера, эта информация нужна для прогнозирования возможных рисков для граждан Украины и военнослужащих Вооруженных Сил Украины и воплощения в жизнь предупредительных мер на будущее по защите гражданского населения. «Анализ этих сведений - это информация для служебного пользования, это наш внутренний документ. Такой анализ общественно-политической обстановки делается постоянно, просто в этом случае информация искаженной попала в воинские части», - добавил он.

В целом он отметил, что этот документ, в котором допущено искажение информации, был оперативно отменен, и он утратил юридическую силу.

Однако он не подтвердил и не опроверг информацию, что указанная телеграмма была подписана еще 18 мая 2019 года, и в тот же день документ вступил в силу.

Кириллов подчеркнул, что в оперативном командовании "Север" по данному поводу назначена служебная проверка.

Он напомнил, что военнослужащие Вооруженных Сил Украины не ведут переговоров с незаконными вооруженными формированиями и не принимают участия в политических акциях.