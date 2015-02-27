Украина договорилась с Францией о поставках БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы
16:07, 27 февраля 2015Война
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Украинская делегация во время посещения выставки вооружений IDEX в Объединенных Арабских Эмиратах подписала договор о поставках французских беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.
C французской компанией "Thales" подписан договор на поставку беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы/ flickr.com/vaguardpao
Об этом в ходе брифинга заявил первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский, сообщает РБК-Украина.
По его словам, был подписан договор с французской компанией "Thales" на поставку беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы.
Кроме этого, Гладковский подчеркнул, что договоры о поставках заключены на сотни миллионов долларов со многими странами и по экспорту, и по импорту, при этом не уточнив деталей.
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В свою очередь украинская компания "Мотор-Сич" подписала договор с южно-африканской компанией по модернизации вертолетов.
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