Украина договорилась с Францией о поставках БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы

Об этом в ходе брифинга заявил первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский, сообщает РБК-Украина.

По его словам, был подписан договор с французской компанией "Thales" на поставку беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме этого, Гладковский подчеркнул, что договоры о поставках заключены на сотни миллионов долларов со многими странами и по экспорту, и по импорту, при этом не уточнив деталей.

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В свою очередь украинская компания "Мотор-Сич" подписала договор с южно-африканской компанией по модернизации вертолетов.

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