Разведка назвала районы, где сохраняется наибольшая угроза нападения России

В разведке отмечают, что уровень военной угрозы значительно повысился: Россия может напасть без каких-либо ограничений с применением авиации, ракет и высокоточного оружия, которое она сосредоточила вблизи границы Украины.

Наибольшая угроза совершения Россией нападения на Украину сохраняется на востоке и северо-востоке нашей страны.

Об этом на брифинге заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Он заявил, что Россия сосредотачивает технику и живую силу вблизи границ Украины, перебрасывая их из других мест дислокации.

"На сегодняшний день уровень военной угрозы значительно повысился. Россия наращивает военный потенциал на западном, юго-западном и арктическом стратегических направлениях. Милитаризирует Азово-Черноморский регион", - сказал Скибицкий.

Он отметил, что, начиная с 2014 года, Россия наращивает количество танков у восточной украинской границы.

"По данным разведки, на сегодня все подразделения первого и второго армейского корпусов РФ переведены в повышенную степень боевой готовности. Создаются дополнительные резервы вооружения и техники вблизи границы Украины. Под прикрытием маневров "Восток-2018" была осуществлена передислокация 250 танков из восточных районов РФ в Ростовскую область, что значительно повышает потенциал ударных группировок российских войск", - сказал Скибицкий.

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Также он добавил, что в оккупированном Крыму сейчас находятся 31,5 тыс. российских военных, а за период оккупации значительно увеличено количество ракетных противокорабельных комплексов, подводных лодок, авиации, восстановлены военные аэродромы.

"Цель - установление полного контроля над Черным и Азовским морями и недопущение расширения присутствия стран-партнеров Украины, стран НАТО в мероприятиях по обеспечению безопасности в Черноморском регионе", - заявил Скибицкий.

Кроме того, он рассказал, что, начиная с 2013 года, РФ возобновила и модернизировала аэродромную сеть вдоль границы с Украиной, где сосредоточено около 500 боевых самолетов и до 340 вертолетов.

"Наиболее угрожающими направлениями для нашего государства остаются восток и северо-восток. При этом дальнейшие действия РФ могут быть широкомасштабными без каких-либо ограничений с применением всех видов авиации, ракет и высокоточного оружия, размещенного вблизи государственной границы Украины", - подытожил Скибицкий.

Как сообщал УНИАН, СНБО поручил СБУ усилить контрразведывательный, антитеррористический и контрдиверсионный режим.