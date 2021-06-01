Планы на лето 2021: удастся ли спасти концертно-фестивальный сезон
Уже второй год подряд жителей всей планеты ждет лето под знаком пандемии коронавируса. А это значит, что от большинства масштабных мероприятий придется вновь отказаться. Тем не менее, лето-2021 явно не намерено быть таким, как прошлое. Ведь если в прошлом году условия диктовал страх, то теперь ему на смену пришли усталость и не желание пропустить еще один год летних развлечений. УНИАН разбирался, какие интересные массовые мероприятия запланированы в Украине этим летом.
К началу мая большинство украинских регионов, одновременно с весенним потеплением, вышли из жесткого карантина, и тут же соцсети заполонили анонсы всевозможных вечеринок, концертов и фестивалей. Впрочем, первые фотоотчеты с них показали, что изголодавшиеся по массовым сборищам украинцы совершенно потеряли всякий страх перед коварным недугом. И в какой-то мере людей понять можно: второй год подряд жить в изоляции, откладывая свою жизнь на потом, особенно когда ты молод и открыт к новым приключениям и знакомствам, никак не хочется.
С другой стороны, есть организаторы массовых мероприятий, которые второй год подряд несут колоссальные убытки из-за постоянных отмен и простоев, в то время как народ продолжает требовать от них возврат денег за билеты на отмененные мероприятия. Потому перед многими из них сейчас стоит выбор: либо прекращать свою деятельность вообще, либо идти на риски и начинать постепенно возрождать культурно-развлекательную жизнь.
Кажется, даже власти начали постепенно понимать, что с ситуацией нужно что-то делать. Так, в конце мая 2021 года Министерство культуры и информационной политики предложило правительству смягчить карантин для организации и проведения концертов и фестивалей этим летом. Кроме того, предусматривается и ряд послаблений в сфере туризма – в частности, упрощение въезда вакцинированным иностранцам.
Все это должно способствовать запуску концертного рынка Украины, ведь при нынешних карантинных условиях затраты на организацию мероприятий часто превышают доходы, в то время как существенно поднимать стоимость билетов тоже рискованно – за время пандемии покупательская способность большинства украинцев, как-никак, снизилась. И это уже не говоря о сложностях с организацией концертов иностранных исполнителей, по которым украинский слушатель уже серьезно изголодался.
Впрочем, все это не мешает вводить выборочный запрет на те или иные массовые мероприятия. Так, если в Киеве в минувшие выходные всевозможные фестивали, концерты, вечеринки, маркеты буквально заполонили все свободное пространство, то в Вышгороде совсем недалеко от столицы за день-два до ивента под предлогом несоблюдения карантинных мероприятий запретили проведение «Речного рейва», который, по словам организаторов, был заранее согласован с местными властями. И это уже не говоря о постоянных рейдах полиции, которые в столице почему-то устраиваются исключительно в молодежных заведениях на Подоле.
Еще одна проблема – вопиющая безалаберность украинцев, которые охотно пренебрегают всеми мерами безопасности на массовых мероприятиях: ни масок, ни дистанции. Да, сколько угодно можно спорить по поводу эффективности масок, особенно на открытом пространстве, но если люди буквально висят друг у друга на головах, тут никакой свежий воздух не спасет.
Потому вывод простой: если хотим, чтобы концертно-развлекательное лето не прекратилось раньше времени, а еще лучше – переросло в насыщенную событиями осень, все же нужно немного прибавить сознательности: соблюдать дистанцию, носить маски там, где дистанцию никак не выдержать, не посещать массовые мероприятия с симптомами простуды, после посещения массовых гуляний не спешить бежать встречаться с кучей родных/знакомых/коллег и так далее.
Ну что ж, надеемся, нам удалось немного пробудить ваш инстинкт самосохранения и чувство заботы о ближних. А теперь перейдем к обзору летних мероприятий.
Музыкальные фестивали в Украине летом 2021 года
Если прошлым летом практически все крупные летние музыкальные фестивали были отменены, то в этом году многие из них решили вернуться, правда, в несколько ином формате, учитывая что большинство западных топ-исполнителей уже перенесли свои туры на 2022 год. Также организаторам придется позаботиться, чтобы нигде не было давок и столпотворений.
В частности, музыкальный фестиваль Atlas Weekend в привычном формате перенесли на 2022 год, объявив, что хедлайнеры в лице Twenty One Pilots, Placebo и так далее также переносятся. Взамен организаторы решили провести в те же даты – с 5 по 11 июля – фестиваль Atlas Weekend Friends Edition 2021 в обновленном формате. Ключевая особенность – отсутствие западных именитых хедлайнеров.
При этом фестиваль уже успел объявить немало имен из лайн-апа, даже расписав его по дням. Преимущественно это украинские исполнители, которых все уже не раз слышали вживую, но не против увидеть еще раз – Alyona Alyona, The Hardkiss, Onuka, Alina Pash, Sunsay, O.Torvald, Dach Daughters, Latexfauna, Антитіла, Курган & Agregat, Sasha Boole, Motanka, Kosak System и другие. Компанию им составят громкие новички – Ragapop, Tvorchi, Fo Sho. Также в лайн-ап затесались имена «динозавров» вроде Океан Эльзы, Скрябин, Друга ріка, Юркеш, 5'Nizza, Бумбокс. Есть здесь и довольно нетипичные для фестиваля хедлайнеры в лице Тины Кароль и Валерия Мелазде (и да, они выступают не в первый бесплатный день). Приглашение последнего, кстати, вызвало весьма бурную реакцию в соцсетях.
Тем не менее, есть в лайн-апе и несколько иностранных имен: гуру танцевальной музыки из Великобритании Fatboy Slim, оппозиционная российская экспериментальная группа Shortparis, эпатажный эстонский рэпер Tommy Cash, романтичные латыши Brainstorm, белорусский репер ЛСП, его соотечественники Ляпис-98 и NizKiz, и еще несколько имен из стран ближнего зарубежья.
Всю подробную информацию о фестивале можно узнать по ссылке.
К слову, это не единственное мероприятие от Atlas Weekend этим летом. Также организаторы запланировали пять мини-фестивалей на горнолыжном курорте Буковель, первый из которых пройдет 19-20 июня. Лайн-апы на каждый Atlas Weekend Bukovel обещают разные, однако уже известно, что на первом выступят Ляпис-98, Друга ріка, Kozak System, Karna, Без Обмежень, Собаки в космосе, Скрябин и Фиолет.
А вот главный столичный музыкальный конкурент «Атласа» – фестиваль UPark – в этом году не состоится даже в измененным формате, так что меломанам придется ждать выступления My Chemical Romance, Gorillaz, Deftones и Slipknot аж до 2022 года.
Еще один крупный украинский фестиваль, решивший вернуться в 2021 году – рок-фестиваль Захід (Zaxidfest), который традиционно проводится в селе Родатычи во Львовской области. Имена участников фестиваля пока неизвестны, но организаторы обещают объявить их до 15 июня, и уверяют, что среди них не будет «прокремлевских коллаборантов». Сам фестиваль пройдет с 27 по 29 августа. Всю подробную информацию о фестивале можно узнать по ссылке.
Популярное среди украинских меломанов музыкальное событие – джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest – должен стать едва ли не первым действительно крупным концертным событием, которое пройдет в Украине с начала пандемии. Уже традиционно с 24 на 28 июня 2021 года во Львов съедутся лучшие джазмены со всего мира. Среди хедлайнеров – британский певец Seal. Всю подробную информацию о фестивале можно узнать по ссылке.
10 июля в Киеве и еще ряде украинских городов пройдет фестиваль Дни уличной музыки, который уже не первый год предоставляет начинающим музыкантам площадку, где можно заявить о себе. Всю подробную информацию о фестивале можно узнать по ссылке.
Ну а любителей электронной музыки порадует новость о проведении фестиваля Ostrov на пока еще необъявленной локации с 11 по 12 июля. В лайн-апе – множество не только украинских, но и западных диджеев. Всю подробную информацию о фестивале можно узнать по ссылке.
Еще одно интересное мероприятие для любителей «оторваться» – музыкальный фестиваль Белые ночи 2021, который пройдет на Арт-завод Платформа дважды этим летом – с 18 по 19 июня и с 13 по 14 августа. Традиционно каждый ивент будет посвящен конкретной тематике. Всю подробную информацию о фестивале можно узнать по ссылке.
Также в этом году вернется детский фестиваль Черноморские игры, который пройдет в Скадовске в Херсонской области с 20 по 22 августа. Ожидается, что в мероприятии примет участие более 20 звезд украинского шоу-бизнеса, в том числе Monatik, Макс Барских, NK, Светлана Тарабарова, Верка Сердючка, Надя Дорофеева и Артем Пивоваров.
Немузыкальные фестивали в Украине летом 2021 года
Кроме того, на лето запланировано несколько фестивалей, которые не являются музыкальными, но при этом заслуживают не меньшую долю внимания.
Ежегодно едва ли не главным культурным событием в Украине считается фестиваль современного искусства Gogolfest, основанный украинским театральным режиссером, руководителем театра «Дах» Владом Троицким. Изначально Гогольфест проводился в Киеве, периодически меняя локации. Потом он начал переезжать в другие города Украины. В условиях пандемии коронавируса в 2020 году фестиваль решили разбить на несколько отдельных небольших мероприятий в разных городах. Сохранится этот формат и в 2021 году.
В частности, первый Гогольфест 2021 прошел в Мариуполе с 28 по 30 мая. Всего в этом году фестиваль планируют провести в шести городах, которые пока еще не названы. При этом Влад Троицкий не исключает, что один из них пройдет в Киеве, если удастся получить разрешение у столичных властей. Всю подробную информацию о фестивале можно узнать по ссылке.
Также 5-6 июня на территории галереи искусств «Лавра» в Киеве пройдет 15-й фестиваль вина Kyiv Food and Wine Festival. Гостям обещают дегустацию уникальных украинских вин, которые не купить в супермаркетах, всевозможные деликатесы, мастер-классы и конкурсы. Всю подробную информацию о фестивале можно узнать по ссылке.
Кроме того, в 2021 году вернется крупнейший литературный фестиваль Украины – Книжный Арсенал, который пройдет на территории Мыстецкого арсенала с 23 по 27 июня. Этот фестиваль станет юбилейным – уже десятым по счету, и пройдет в гибридном формате, т.е. онлайн и непосредственно на локации. Тема фестиваля в этом году звучит как «Оптимисты скептики». Всю подробную информацию о фестивале можно узнать по ссылке.
Украинские киноманы этим летом также не останутся без громких фестивальных событий. Так, как раз в этим дни, до 6 июня в Киеве проходит юбилейный 50-й кинофестивальМолодость (все подробности – по ссылке), а с 14 по 21 августа пройдет Одесский международный кинофестиваль (все подробности – по ссылке).
Кроме того, в этом году должен вернуться главный фестиваль народного ремесла – Сорочинская ярмарка, которая пройдет с 17 по 22 августа в Полтавской области. Всю подробную информацию о фестивале можно узнать по ссылке.
Также в Киеве и других городах Украины регулярно будут проводиться всевозможные маркеты и ярмарки выходного дня – Куражи, Всі.Свої, Барахолки и так далее.
Серии концертов в Украине летом 2021 года
Кроме того, целый ряд локаций, главным образом в столице, анонсировал серии концертов в летний период.
В частности, на ЮБК («Южный берег Киева») на Трухановом острове выступят Jay-Jay Johanson, Morcheeba, Вагоновожатые, Jaakko Eino Kalevi & Ducktails, Catnapp, Tequilajazzz, Nizkiz, СБПЧ и Нервы. Также на локации традиционно проходят ночные дискотеки, стендапы и кинопоказы под открытым небом. Всю подробную информацию можно узнать по ссылке.
Также будет немало концертов в Национальном ботаническом саду имени Гришко – от диджейских сетов, организованных Анатолием Топольских, до всевозможных джазовых ивентов и концертов классической музыки. Также будет несколько концертов из серии «Джаз на крыше» – на территории Kooperativ и ЦУМ. Всю подробную информацию можно узнать по ссылке.
Кроме того, несколько концертов пройдет в Stereo Plaza – Nightwish, T-Fest, Noize MC, Саша Чемеров, Lil Pump и другие. Всю подробную информацию можно узнать по ссылке.
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Судя по заявленным планов, лето-2021 в Украине должно быть явно насыщеннее предыдущего. Главное только хоть немного соблюдать карантинные меры предосторожности, чтоб осенью нас не накрыла еще одна волна локдаунов.
Марина Григоренко