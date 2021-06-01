Планы на лето 2021: удастся ли спасти концертно-фестивальный сезон

Уже второй год подряд жителей всей планеты ждет лето под знаком пандемии коронавируса. А это значит, что от большинства масштабных мероприятий придется вновь отказаться. Тем не менее, лето-2021 явно не намерено быть таким, как прошлое. Ведь если в прошлом году условия диктовал страх, то теперь ему на смену пришли усталость и не желание пропустить еще один год летних развлечений. УНИАН разбирался, какие интересные массовые мероприятия запланированы в Украине этим летом.

К началу мая большинство украинских регионов, одновременно с весенним потеплением, вышли из жесткого карантина, и тут же соцсети заполонили анонсы всевозможных вечеринок, концертов и фестивалей. Впрочем, первые фотоотчеты с них показали, что изголодавшиеся по массовым сборищам украинцы совершенно потеряли всякий страх перед коварным недугом. И в какой-то мере людей понять можно: второй год подряд жить в изоляции, откладывая свою жизнь на потом, особенно когда ты молод и открыт к новым приключениям и знакомствам, никак не хочется.

С другой стороны, есть организаторы массовых мероприятий, которые второй год подряд несут колоссальные убытки из-за постоянных отмен и простоев, в то время как народ продолжает требовать от них возврат денег за билеты на отмененные мероприятия. Потому перед многими из них сейчас стоит выбор: либо прекращать свою деятельность вообще, либо идти на риски и начинать постепенно возрождать культурно-развлекательную жизнь.

Кажется, даже власти начали постепенно понимать, что с ситуацией нужно что-то делать. Так, в конце мая 2021 года Министерство культуры и информационной политики предложило правительству смягчить карантин для организации и проведения концертов и фестивалей этим летом. Кроме того, предусматривается и ряд послаблений в сфере туризма – в частности, упрощение въезда вакцинированным иностранцам.

Все это должно способствовать запуску концертного рынка Украины, ведь при нынешних карантинных условиях затраты на организацию мероприятий часто превышают доходы, в то время как существенно поднимать стоимость билетов тоже рискованно – за время пандемии покупательская способность большинства украинцев, как-никак, снизилась. И это уже не говоря о сложностях с организацией концертов иностранных исполнителей, по которым украинский слушатель уже серьезно изголодался.

Впрочем, все это не мешает вводить выборочный запрет на те или иные массовые мероприятия. Так, если в Киеве в минувшие выходные всевозможные фестивали, концерты, вечеринки, маркеты буквально заполонили все свободное пространство, то в Вышгороде совсем недалеко от столицы за день-два до ивента под предлогом несоблюдения карантинных мероприятий запретили проведение «Речного рейва», который, по словам организаторов, был заранее согласован с местными властями. И это уже не говоря о постоянных рейдах полиции, которые в столице почему-то устраиваются исключительно в молодежных заведениях на Подоле.

Еще одна проблема – вопиющая безалаберность украинцев, которые охотно пренебрегают всеми мерами безопасности на массовых мероприятиях: ни масок, ни дистанции. Да, сколько угодно можно спорить по поводу эффективности масок, особенно на открытом пространстве, но если люди буквально висят друг у друга на головах, тут никакой свежий воздух не спасет.

Потому вывод простой: если хотим, чтобы концертно-развлекательное лето не прекратилось раньше времени, а еще лучше – переросло в насыщенную событиями осень, все же нужно немного прибавить сознательности: соблюдать дистанцию, носить маски там, где дистанцию никак не выдержать, не посещать массовые мероприятия с симптомами простуды, после посещения массовых гуляний не спешить бежать встречаться с кучей родных/знакомых/коллег и так далее.

Ну что ж, надеемся, нам удалось немного пробудить ваш инстинкт самосохранения и чувство заботы о ближних. А теперь перейдем к обзору летних мероприятий.

Музыкальные фестивали в Украине летом 2021 года

Если прошлым летом практически все крупные летние музыкальные фестивали были отменены, то в этом году многие из них решили вернуться, правда, в несколько ином формате, учитывая что большинство западных топ-исполнителей уже перенесли свои туры на 2022 год. Также организаторам придется позаботиться, чтобы нигде не было давок и столпотворений.

В частности, музыкальный фестиваль Atlas Weekend в привычном формате перенесли на 2022 год, объявив, что хедлайнеры в лице Twenty One Pilots, Placebo и так далее также переносятся. Взамен организаторы решили провести в те же даты – с 5 по 11 июля – фестиваль Atlas Weekend Friends Edition 2021 в обновленном формате. Ключевая особенность – отсутствие западных именитых хедлайнеров.

При этом фестиваль уже успел объявить немало имен из лайн-апа, даже расписав его по дням. Преимущественно это украинские исполнители, которых все уже не раз слышали вживую, но не против увидеть еще раз – Alyona Alyona, The Hardkiss, Onuka, Alina Pash, Sunsay, O.Torvald, Dach Daughters, Latexfauna, Антитіла, Курган & Agregat, Sasha Boole, Motanka, Kosak System и другие. Компанию им составят громкие новички – Ragapop, Tvorchi, Fo Sho. Также в лайн-ап затесались имена «динозавров» вроде Океан Эльзы, Скрябин, Друга ріка, Юркеш, 5'Nizza, Бумбокс. Есть здесь и довольно нетипичные для фестиваля хедлайнеры в лице Тины Кароль и Валерия Мелазде (и да, они выступают не в первый бесплатный день). Приглашение последнего, кстати, вызвало весьма бурную реакцию в соцсетях.

Тем не менее, есть в лайн-апе и несколько иностранных имен: гуру танцевальной музыки из Великобритании Fatboy Slim, оппозиционная российская экспериментальная группа Shortparis, эпатажный эстонский рэпер Tommy Cash, романтичные латыши Brainstorm, белорусский репер ЛСП, его соотечественники Ляпис-98 и NizKiz, и еще несколько имен из стран ближнего зарубежья.

Всю подробную информацию о фестивале можно узнать по ссылке.

К слову, это не единственное мероприятие от Atlas Weekend этим летом. Также организаторы запланировали пять мини-фестивалей на горнолыжном курорте Буковель, первый из которых пройдет 19-20 июня. Лайн-апы на каждый Atlas Weekend Bukovel обещают разные, однако уже известно, что на первом выступят Ляпис-98, Друга ріка, Kozak System, Karna, Без Обмежень, Собаки в космосе, Скрябин и Фиолет.

А вот главный столичный музыкальный конкурент «Атласа» – фестиваль UPark – в этом году не состоится даже в измененным формате, так что меломанам придется ждать выступления My Chemical Romance, Gorillaz, Deftones и Slipknot аж до 2022 года.

Еще один крупный украинский фестиваль, решивший вернуться в 2021 году – рок-фестиваль Захід (Zaxidfest), который традиционно проводится в селе Родатычи во Львовской области. Имена участников фестиваля пока неизвестны, но организаторы обещают объявить их до 15 июня, и уверяют, что среди них не будет «прокремлевских коллаборантов». Сам фестиваль пройдет с 27 по 29 августа. Всю подробную информацию о фестивале можно узнать по ссылке.

Популярное среди украинских меломанов музыкальное событие – джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest – должен стать едва ли не первым действительно крупным концертным событием, которое пройдет в Украине с начала пандемии. Уже традиционно с 24 на 28 июня 2021 года во Львов съедутся лучшие джазмены со всего мира. Среди хедлайнеров – британский певец Seal. Всю подробную информацию о фестивале можно узнать по ссылке.

10 июля в Киеве и еще ряде украинских городов пройдет фестиваль Дни уличной музыки, который уже не первый год предоставляет начинающим музыкантам площадку, где можно заявить о себе. Всю подробную информацию о фестивале можно узнать по ссылке.

Ну а любителей электронной музыки порадует новость о проведении фестиваля Ostrov на пока еще необъявленной локации с 11 по 12 июля. В лайн-апе – множество не только украинских, но и западных диджеев. Всю подробную информацию о фестивале можно узнать по ссылке.

Еще одно интересное мероприятие для любителей «оторваться» – музыкальный фестиваль Белые ночи 2021, который пройдет на Арт-завод Платформа дважды этим летом – с 18 по 19 июня и с 13 по 14 августа. Традиционно каждый ивент будет посвящен конкретной тематике. Всю подробную информацию о фестивале можно узнать по ссылке.

Также в этом году вернется детский фестиваль Черноморские игры, который пройдет в Скадовске в Херсонской области с 20 по 22 августа. Ожидается, что в мероприятии примет участие более 20 звезд украинского шоу-бизнеса, в том числе Monatik, Макс Барских, NK, Светлана Тарабарова, Верка Сердючка, Надя Дорофеева и Артем Пивоваров.

Немузыкальные фестивали в Украине летом 2021 года

Кроме того, на лето запланировано несколько фестивалей, которые не являются музыкальными, но при этом заслуживают не меньшую долю внимания.

Ежегодно едва ли не главным культурным событием в Украине считается фестиваль современного искусства Gogolfest, основанный украинским театральным режиссером, руководителем театра «Дах» Владом Троицким. Изначально Гогольфест проводился в Киеве, периодически меняя локации. Потом он начал переезжать в другие города Украины. В условиях пандемии коронавируса в 2020 году фестиваль решили разбить на несколько отдельных небольших мероприятий в разных городах. Сохранится этот формат и в 2021 году.

В частности, первый Гогольфест 2021 прошел в Мариуполе с 28 по 30 мая. Всего в этом году фестиваль планируют провести в шести городах, которые пока еще не названы. При этом Влад Троицкий не исключает, что один из них пройдет в Киеве, если удастся получить разрешение у столичных властей. Всю подробную информацию о фестивале можно узнать по ссылке.

Также 5-6 июня на территории галереи искусств «Лавра» в Киеве пройдет 15-й фестиваль вина Kyiv Food and Wine Festival. Гостям обещают дегустацию уникальных украинских вин, которые не купить в супермаркетах, всевозможные деликатесы, мастер-классы и конкурсы. Всю подробную информацию о фестивале можно узнать по ссылке.

Кроме того, в 2021 году вернется крупнейший литературный фестиваль Украины – Книжный Арсенал, который пройдет на территории Мыстецкого арсенала с 23 по 27 июня. Этот фестиваль станет юбилейным – уже десятым по счету, и пройдет в гибридном формате, т.е. онлайн и непосредственно на локации. Тема фестиваля в этом году звучит как «Оптимисты скептики». Всю подробную информацию о фестивале можно узнать по ссылке.

Украинские киноманы этим летом также не останутся без громких фестивальных событий. Так, как раз в этим дни, до 6 июня в Киеве проходит юбилейный 50-й кинофестивальМолодость (все подробности – по ссылке), а с 14 по 21 августа пройдет Одесский международный кинофестиваль (все подробности – по ссылке).

Кроме того, в этом году должен вернуться главный фестиваль народного ремесла – Сорочинская ярмарка, которая пройдет с 17 по 22 августа в Полтавской области. Всю подробную информацию о фестивале можно узнать по ссылке.

Также в Киеве и других городах Украины регулярно будут проводиться всевозможные маркеты и ярмарки выходного дня – Куражи, Всі.Свої, Барахолки и так далее.

Серии концертов в Украине летом 2021 года

Кроме того, целый ряд локаций, главным образом в столице, анонсировал серии концертов в летний период.

В частности, на ЮБК («Южный берег Киева») на Трухановом острове выступят Jay-Jay Johanson, Morcheeba, Вагоновожатые, Jaakko Eino Kalevi & Ducktails, Catnapp, Tequilajazzz, Nizkiz, СБПЧ и Нервы. Также на локации традиционно проходят ночные дискотеки, стендапы и кинопоказы под открытым небом. Всю подробную информацию можно узнать по ссылке.

Также будет немало концертов в Национальном ботаническом саду имени Гришко – от диджейских сетов, организованных Анатолием Топольских, до всевозможных джазовых ивентов и концертов классической музыки. Также будет несколько концертов из серии «Джаз на крыше» – на территории Kooperativ и ЦУМ. Всю подробную информацию можно узнать по ссылке.

Кроме того, несколько концертов пройдет в Stereo Plaza – Nightwish, T-Fest, Noize MC, Саша Чемеров, Lil Pump и другие. Всю подробную информацию можно узнать по ссылке.

***

Судя по заявленным планов, лето-2021 в Украине должно быть явно насыщеннее предыдущего. Главное только хоть немного соблюдать карантинные меры предосторожности, чтоб осенью нас не накрыла еще одна волна локдаунов.

Марина Григоренко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter