Какие страны мира открыли границы для украинцев (обновляется)

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UPD: По состоянию на 13 августа 2020 года украинские туристы могут свободно путешествовать в 38 стран мира:

Албания

Антигуа и Барбуда

Армения

Афганистан

Багамские острова

Беларусь

Болгария

Буркина Фасо

Бурунди

Великобритания

Египет

Замбия

Ирак

Иран

Ирландия

Камбоджа

Кения

Коморские острова

Ливан

Мальдивы

Мексика

ОАЭ

Пакистан

Пуэрто-Рико

Северная Македония

Сент-Люсия

Сербия

Словения

Сомали

США

Танзания

Того

Тунис

Турция

Хорватия

Чад

Черногория

Эквадор

Эфиопия

Южная Корея

Южный Судан

Ямайка

Всю свежую информацию по правилам въезда граждан Украины на территорию других государств можно узнать по ссылке на интерактивную карту мира от МИД Украины.

Открытие границ для украинских туристов: где, когда и при каких условиях

С 29 мая 2020 года возобновили работу 66 пунктов пропуска на границе с украинской стороны, позже их перечень расширялся. При этом стоит понимать, что, если украинская сторона выпустит своих граждан за пределы страны, это еще не значит, что другие страны их впустят.

На данный момент большинство стран мира, в том числе соседние, впускают только определенные категории граждан Украины – главным образом тех, у кого есть разрешение на работу в другой стране, водителей фур, дипломатов и еще несколько частных случаев, например, наличие близких родственников за границей или неотложное лечение.

С 15 июня 2020 года Украина возобновила регулярное международное авиасообщение. Первым самолетом, прилетевшим в нашу страну, стал рейс "Минск-Киев" от авиакомпании Belavia.

При этом в МИД предупреждают украинцев: несмотря на то, что многие авиакомпании уже вовсю продают билеты на рейсы, не стоит спешить с покупкой до официального открытия границ с каждой конкретной страной.

Какие туристические страны мира открыты для украинцев

По состоянию на начало августа 2020 года основными туристическими направлениями для украинцев стали шесть стран. При этом Албания, Болгария, Черногория находятся в "красной" зоне, поэтому украинцы по возвращению домой должны либо отправиться на самоизоляцию, либо пройти ПЦР-тестирование на коронавирус.

Зато в "зеленой" зоне остается Египет, Турция и Хорватия, поэтому из них возвращаться в Украину можно без дополнительных требований.

В то же время при планировании поездок в эти страны нужно быть готовым, что правила могут измениться в любой момент, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Албания

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Албания стала первым зарубежным туристическим направлением, куда украинские туристы отправились на отдых. Утром 26 июня из столичного аэропорта "Киев" вылетел первый туристический послекарантинный чартер из Украины в столицу Албании Тирану.

Интересно, что Албания пускает туристов со всех стран без ограничений на границе и без тестирования. А вот после возвращения из Албании украинцам следует или пойти на двухнедельную самоизоляцию, или сделать тест на коронавирус.

Турция

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Также с 1 июля 2020 года украинских туристов рады видеть в Турции. Сейчас страна пускает граждан Украины без каких-либо дополнительных требований вроде обязательной самоизоляции или сдачи тестов на коронавирус.

Более того, в Турции смогли создать все необходимые условия для безопасного и комфортного отдыха, а сервис при этом никоим образом не пострадал. При этом на местных курортах туристам удается избежать толп отдыхающих.

Ни тестирование, ни самоизоляцию по прибытию из Турции украинцам проходить тоже нет нужды.

Черногория

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Еще одна "морская" страна, открытая для украинцев – Черногория. Эта молодая балканская страна – идеальное место отдыха как для любителей солнца и моря, так и для тех, кому целыми днями лежать на пляже недостаточно, а хочется каких-то дополнительных впечатлений.

Страна несколько раз меняла условия въезда для украинцев, однако с 7 августа Черногория разрешила украинским гражданам въезд без ограничений, поскольку Украину отнесли к странам так называемой "зеленой зоны".

Украина на данный момент относит Черногорию к "красной зоне", потому по прибытию из этой страны украинцы должны либо отправиться на 14-дневную изоляцию, либо сделать тест на коронавирус.

Египет

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С 8 августа 2020 года гражданам, прибывающим в Египет морским, воздушным или наземным путем, необходимо будет предоставить отрицательный результат на тест COVID-19, сделанный не позднее 72 часов до въезда.

Ограничения не коснутся туристов, въезжающих в курортные Шарм-эш-Шейх, Хургаду, Табу, Марса-Алам и Мерса-Матрух. В то же время, без наличия негативных ПЦР-тестов туристам за пределы курортов выехать не удастся.

Вернуться из Египта украинцы на данный могут без дополнительных требований.

Хорватия

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Хорватия - одно из шести курортных направлений, куда на данный момент без особых препятствий могут отправиться украинские туристы.

Так, на сегодняшний день туристы из Украины могут пересекать границу Хорватии без 14-дневной самоизоляции, однако по нескольким условиям: наличие отрицательного ПЦР-теста, который был сделан не позднее 48 часов до прилета, и забронированный пакет услуг (перелет, жилье, страхование).

При этом Украина относит Хорватию к "зеленой" зоне, поэтому возвращаться в Украину из этой страны можно без дополнительных требований.

Болгария

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С 31 июля 2020 года гражданам Украины снова разрешили въезжать на территорию Болгарии без теста на коронавирус и прохождения 14-дневного карантина.

В то же время по состоянию на начало августа 2020 года Болгария находится для Украины в "красной" зоне, поэтому украинцы по возвращению домой должны либо отправиться на самоизоляцию, либо пройти ПЦР-тестирование на коронавирус.

Когда украинцы смогут путешествовать в страны Евросоюза

В начале июня стало известно, что страны Европейского Союза решили после 15 июня продлить ограничения на въезд граждан третьих стран, в том числе и украинцев. В первую волну ослабления, которая прошла 1 июля, Украина не попала. По состоянию на начало августа 2020 года, после нескольких пересмотров, украинцы все еще не могут свободно путешествовать в ЕС.

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Марина Григоренко

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