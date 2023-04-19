В линейке iPhone 2023 года разрыв между базовой и Pro-версиями станет еще меньше.

Более дешевые модели линейки iPhone 15, презентация которой запланирована на осень нынешнего года, будут оснащены матовым задним стеклом по типу того, что уже можно увидеть в Pro-моделях.

Об этом сообщает портал MacRumours со ссылкой на инсайдера, который ранее точно сообщил, что iPhone 14 будет выпущен в желтом цвете.

До этого бюджетные модели iPhone имели глянцевую поверхность, отражающую свет. Таким образом, это нововведение еще сильнее сократит разницу между стандартными и Pro-моделями смартфонов Apple, пишут журналисты. При этом боковые рамки у них останутся алюминиевыми, тогда как в "прошках" они будут титановыми.

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Часто "фишки" дизайна, которые изначально были эксклюзивными для моделей Pro, со временем переходят на более дешевые модели iPhone. Например, OLED-дисплеи были доступны только на моделях Pro до линейки iPhone 12. Также в этом году Dynamic Island появится во всех версиях iPhone 15.

Кроме того, источник MacRumours утверждает, что обе модели iPhone 15 появятся в новом голубом цвете.

Разница между iPhone 15 и 15 Pro будет не такой большой

Ожидается, что Apple, как обычно, объявит линейку iPhone 15 в сентябре. Все больше слухов указывают на то, что базовые версии айфонов этого года будут более сбалансированным, что позволит сократить пропасть между дешевыми и дорогими версиями, тем самым повысив продажи всей линейки.

Помимо новой камеры и выреза Dynamic Island, iPhone 15 и 15 Plus получат новый процессор Apple A16, разъем USB-C и изогнутые грани. Эксклюзивным для Pro-моделей будет еще более быстрый процессор A17, увеличенный объем ОЗУ до 8 ГБ и, по слухам, новая программируемая кнопка вместо фирменного переключателя звуковых режимов.

Самые значительные изменения Apple припасла для модели 15 Ultra, которая, скорее всего, станет пятой моделью в линейке. Ожидается, что эта модель предложит перископную телекамеру, двойную селфи-камеру и титановую заднюю панель с загнутыми гранями.

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