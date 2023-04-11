Изначально ожидалось, что он выйдет в 2022 году, но релиза так и не случилось.

Американская компания Apple отказалась от планов по выпуску 27-дюймового mini-LED монитора с технологией ProMotion. Изначально ожидалось, что он выйдет в 2022 году, но релиза так и не случилось.

По информации инсайдера и специалиста по дисплейной индустрии Росса Янга, Apple по "непонятным причинам" закрыла этот проект, несмотря на то, что в прошлом году компания заказывала матрицы, что указывало на активную разработку устройства.

Ранее предполагалось, что монитор получит матрицу mini-LED и поддержку технологии ProMotion, которая позволяет динамически изменять частоту обновления экрана от 1 до 120 Гц. Эта модель предлагалась бы как что-то среднее между Apple Studio Display и более дорогим Pro Display XDR.

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Напомним, Apple Studio Display вышел в марте прошлого года, а флагманский монитор Pro Display XDR – в июне 2019 года.

Какие гаджеты и аксессуары Apple покажет до конца 2023 года

До конца лета ожидается премьера 15-дюймового MacBook Air на чипе М2 и Mac Pro тоже с чипом M2. Также весной-летом Apple выпустит специальную версию AirPods Pro с USB-C и, возможно, второе поколение AirPods Max.

С 5 до 9 июня у Apple запланирована конференция для разработчиков WWDC 2023. На ней, по слухам, Apple наконец представит свою гарнитуру смешанной реальности. Считается, что гаджет напрямую связан с наследием Тима Кука и станет первым продуктом, на который не повлиял Стив Джобс.

Традиционно, главная презентация компании пройдет в сентябре. На ней покажут смартфоны iPhone 15 с новым дизайном и USB-C, Apple Watch Series 9 и другие устройства.

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