По производительности он легко обходит Xiaomi 13 Ultra, Samsung Galaxy S23 Ultra и многие другие топ-флагманы.

Компания Vivo представила свой новый флагманский смартфон Vivo X90s. На сегодня это самый мощный Андроид в мире: в бенчмарке AnTuTu он набирает более 1,6 млн баллов, обойдя Xiaomi 13 Ultra, Samsung Galaxy S23 Ultra и многие другие флагманы.

Как сообщает Gizmochina, в основе смартфона лежит новая однокристальная система MediaTek Dimensity 9200+, которая и стала причиной столь высокой производительности. Она по всем показателям обходит Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Остальные параметры X90s как у обычного X90:

дисплей 6.78’’, 2800×1260, AMOLED, 120 Гц;

в топовой конфигурации до 12 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ ПЗУ;

камеры на 50+12+12 Мп;

аккумулятор 4810 мАч, быстрая зарядка 120 Вт;

оболочка OriginOS 3 на базе Android 13;

Вдобавок смартфон оснащается корпусом с влагозащитой по стандарту IP64. Также есть модуль NFC, новомодный Wi-Fi 7 и стереодинамики.

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Продажи Vivo X90s в Китае стартуют 30 июня, цена – от 3999 юаней (около 20 000 грн). До Украины аппарат вряд ли доберется, но со временем его наверняка можно будет найти на торговых площадках по типу AliExpress.

Ранее на рынке был представлен самый дешевый игровой смартфон. При стоимости в $199 устройство Nubia оснащено дисплеем на 120 Гц и 8 ГБ оперативной памяти с функцией виртуальной ОЗУ.

В то же время УНИАН составил гайд, как правильно выбрать смартфон в 2023 году, чтобы не пожалеть о покупке. Облегчаем вам задачу, если глаза разбегаются от выбора, но сделать его надо.

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