Компания ZTE вывела на рынок новый смартфон под брендом Nubia – Nubia Neo 5G. Он позиционируется как игровое устройство, хотя стоит гораздо дешевле обычных моделей конкурентов, пишет GizChina.
Новинка выделяется в первую очередь своим весьма броским и необычным дизайном задней крышки, а во вторую – очень редким процессором Unisoc T820, который до сих пор в смартфонах не встречался. Это самое мощное решение Unisoc на сегодняшний день, хотя оно заметно уступает Qualcomm и MediaTek в более дорогих игровых смартфонах.
На геймерскую принадлежность Neo 5G указывает не только дизайн, но и необходимые в играх компоненты: устройство оснащено дисплеем на 120 Гц и 8 ГБ оперативной памяти с функцией виртуальной ОЗУ. Также есть многослойная система отвода тепла.
Что касается остальных параметров, Neo 5G получил батарею на 4500 мАч с 22-ваттной зарядкой, накопитель объемом 256 ГБ и двойную 50-Мп камеру. В кнопку питания встроен сканер отпечатков пальцев. Встроенные динамики дополняются звуковыми эффектами DTS:X Ultra.
Отличительной особенностью Neo 5G стала цена – в Таиланде его можно купить всего за $199 (около 7000 грн). На AliExpress пока нет, но это дело времени.
Ранее УНИАН делился рейтингом лучших игровых смартфонов 2023 года. Традиционно, главными игроками на рынке игровых смартфонов является АSUS с ее линейкой ROG Phone и Nubia с Red Magic, но цены на них стартуют от $800.
Если вы в поисках чего-то попроще, есть рейтинг лучших смартфонов среднего класса до 12 000 грн. Идеальным среднебюджетным смартфоном сегодня считается Redmi Note 12 Turbo, который по спецификациям обходит некоторые бюджетные флагманы.