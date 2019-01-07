Свитолина и Цуренко в феврале сыграют за сборную Украины на Кубке федерации

Украинки выступят в сильнейшем составе.

Сборная Украины огласила заявку на предстоящие матчи Кубка Федерации по теннису. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Украины.

В состав украинской команды на этот раз включены: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Надежда Киченок. Капитан - Михаил Филима, менеджер - Ольга Савчук.

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По результатам жеребьевки сборная Украины, которой в 2018 году не удалось сохранить прописку во Второй Мировой группе, отправится в Польшу, где выступят команды группы А (Украина, Польша, Россия, Эстония, Болгария, Дания, Швеция).

Противостояния пройдут в период с 6-го по 9 февраля в польском городе Зелёна-Гура.

Как сообщал УНИАН, Леся Цуренко в новом рейтинге WTA поднялась на 24-е место, а Элина Свитолина опустилась на 6-ю позицию.