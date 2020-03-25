Коронавирус отправил футбол в аут. Что будет с нынешним сезоном?

Какие решения уже приняты?

1. Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год. УЕФА сделал это для того, чтобы до конца июня клубы могли закончить сезон как на внутренней арене, так и в еврокубках. Теперь у УЕФА возникли непредвиденные трудности с тем, как назвать перенесенный турнир, но кому сейчас легко? Кубок Америки, который также был запланирован на лето, тоже пришлось отложить на 2021 год.

2. Уже была названа идеальная дата для завершения нынешнего сезона - 30 июня. УЕФА рекомендовал национальным ассоциациям по возможности завершить турниры к этому числу. По неофициальной информации, было еще два предложения - продлить сезон до конца июля или даже августа. В таком случае после 30 июня будут приниматься решения о возможных изменениях в календаре следующего сезона.

3. УЕФА уже объявил о том, что финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы не состоятся в конце мая. Оба турнира на данный момент заморожены на стадии 1/8 финала. Ориентировочные (неофициальные) даты финалов - 24 и 27 июня.

4. Матчи плей-офф квалификации Евро-2020, которые должны были пройти в марте, перенесены пока что на июнь.

5. У руководства большинства чемпионатов даже в планах нет возобновления турниров раньше начала мая. В АПЛ, например, объявили, что будут ждать до 30 апреля, УПЛ приостановлена на неопределенный срок. Нидерланды и вовсе объявили об остановке всех спортивных соревнований до 1 июня.

Важно учитывать и то, что прежде, чем вернуться к официальным матчам, игрокам необходимо набрать форму (прямо сейчас они у себя дома набивают вместо мяча туалетную бумагу, меряют женские платья и упражняются в кулинарии). На подготовку к возвращению на поле тоже нужно закладывать определенное время, а это значит, что при самых благоприятных раскладах касательно ситуации с пандемией мы не увидим футбол раньше начала-середины мая.

6. Единственный в Европе футбольный турнир, который продолжается до сих пор - чемпионат Беларуси. Там не видят причин для остановки турнира и даже для того, чтобы играть при пустых трибунах. Им, кстати, не нужно заканчивать сезон, у них он только начался.

Почему УЕФА важно закончить сезон до конца июня?

В июле каждый год уже идут квалификационные турниры еврокубков на следующий сезон. Если двигать текущий сезон дальше 30 июня, то нужно отодвигать и начало следующего. А просто подвинуть его не получится, потому что он упрется в Евро-2021, так что придется что-то менять в его формате. Это раз.

Если сезон закончится 30 июня, у клубов будет время, чтобы взять короткую паузу и спокойно начать подготовку к следующему. Но, конечно, о масштабных турне по всему миру топ-клубам придется забыть. Это два.

Контракты футболистов чаще всего рассчитаны до 30 июня. Продление истекающего контракта на месяц или два потребует какого-то общего исключения для всех, изменения правил или в принципе какого-то решения ФИФА. Кроме того, у клубов заканчиваются контракты со спонсорами, поставщиками формы, а у чемпионатов есть определенные договоренности с телетрансляторами. Это три.

На осень у УЕФА запланированы матчи группового этапа Лиги наций, так что в июне, когда в календаре обычно запланирована пауза на матчи сборных, должны быть проведены матчи плей-офф прошлого розыгрыша. Это четыре.

Есть ли крайний срок для возобновления сезона?

Да, есть, но крайний он для того, чтобы завершить текущий сезон 30 июня. Для этого возобновить турниры надо максимум примерно 15 мая. Таким образом, у клубов останется шесть с половиной недель, от которых еще нужно отнять неделю на матчи сборных.

При такой ситуации играть придется по два раза в неделю, а некоторым клубам даже чаще (для этого, судя по всему, нужно будет задействовать второй состав, "Ливерпуль" уже делал подобное в этом сезоне, когда провел два матча за двое суток на двух разных континентах - на Клубном ЧМ и в Кубке лиги).

Среди клубов АПЛ максимальное количество матчей может провести "Манчестер Сити" - 19 (оставшиеся девять туров АПЛ плюс один перенесенный матч, три матча в Кубке Англии, если команда дойдет до финала, плюс шесть матчей в Лиге чемпионов - опять же с учетом финала, и если формат ЛЧ не будет сокращен). У "Манчестер Юнайтед", который играет в Кубке Англии и Лиге Европы, в теории остается еще максимум 18 матчей.

18-19 матчей за примерно 38 дней - это один матч каждые 2 дня. Сложно представить, что "Сити" или "МЮ" при таком раскладе смогут (захотят?) дойти до финалов в кубковых турнирах. Если представить, что игроки этих клубов не поедут в сборные (или пауза на матчи сборных будет перенесена), то получится 18-19 матчей за 45 дней. Немного проще, но все равно без дублирующего состава здесь не обойтись.

Хуже обстоят дела, например, у итальянского "Интера", которому остается еще 13 матчей чемпионата, 1 или 2 матча Кубка Италии, а также максимум 7 матчей в Лиге Европы. Итого - 21-22 игры.

Важным моментом является то, что как бы ни было сложно клубам и какие ресурсы им бы ни пришлось задействовать, закончить сезон до 30 июня все же реально. А этот вариант для всех (или для подавляющего большинства) является приоритетным, потому как он наиболее справедлив. Остается узнать, что на этот счет думает коронавирус.

Реально ли играть без зрителей, чтобы точно вернуться в мае и завершить сезон?

Похоже, что нет. Как минимум до тех пор, пока коронавирус не начнет серьезно отступать.

И дело не только в зрителях. Футболисты тоже болеют коронавирусом. Если заразится один из игроков - это карантин для всей команды. Если начать переносить не весь тур, а только конкретные матчи конкретных команд, в которых есть заболевшие, то может сложиться ситуация, при которой к концу июня одна команда завершит сезон, а у другой останется еще пять матчей. Ну и контакты с соперниками, инкубационный период - этого никто не отменял.

Кроме того, для проведения матчей даже при пустых трибунах на стадионе необходим обслуживающий персонал, сотрудники клубов. А это довольно большое количество людей.

Ну и, пожалуй, главное. Практика показала, что даже матчи без зрителей собирают толпы фанатов. Просто они располагаются не на трибунах, а у стадиона. Так было во время матчей между ПСЖ и "Боруссией", а также "Валенсией" и "Аталантой" в ЛЧ. Это не очень соответствует идее карантина, не так ли? Станут ли фаны гораздо сознательней сейчас и согласятся ли остаться дома, даже если провести серьезную разъяснительную работу? Сложно сказать. Если фанаты в итоге выйдут на улицы, придется задействовать полицию, а все это уже не предвещает ничего хорошего.

Что с украинским футболом?

В Украинской Премьер-лиге остается провести 9 туров. Кроме того, есть еще две стадии Кубка Украины - полуфинал и финал. Это максимум 11 матчей для "Динамо", "Мариуполя" и "Ворсклы", которые участвуют в Кубке Украины. Сыграть эти матчи за полтора месяца - не проблема.

"Шахтер" вылетел из Кубка, но продолжает участвовать в Лиге Европы, где имеет неплохие шансы на выход в четвертьфинал (дончане выиграли 2:1 на выезде в первом матче с "Вольфсбургом"). "Горняков" ждут максимум 15 матчей (9 в УПЛ и 6 - в Лиге Европы, если команда Луиша Каштру сможет добраться до финала). Сыграть 15 матчей тоже реально.

Так что завершение сезона, если он сможет возобновиться 15 мая, для украинских клубов выглядит вполне реальным. Клубам нужно будет просто играть примерно раз в три дня. Конечно, вероятно, придется доигрывать сезон при пустых трибунах. Но это не проблема, наши клубы и так играют почти без зрителей.

А если коронавирус не позволит возобновить сезон? В такой ситуации поставить точку в чемпионате будет проблематично. На самом деле УПЛ допустила одну большую ошибку, начав второй этап - один тур второго этапа уже был сыгран без зрителей. Это было лишнее.

В столь неопределенной ситуации гораздо логичней было бы заморозить чемпионат как раз после окончания первого этапа, когда после 22 туров турнирная таблица имела вполне завершенный вид, а главное - была справедливой, ведь каждая команда сыграла с каждой в два круга (дома и на выезде). Ни один из клубов не стал бы жаловаться.

Однако теперь команды сыграли один тур на втором этапе. И вот незадача - за этот тур "Динамо" опустилось со второго места на третье, а "Заря" поднялась с третьего на второе. Конечно, теперь "Динамо" будет добиваться того, чтобы не учитывать этот тур (в чем есть своя логика), а "Заря" выступит за то, чтобы учитывать. И в этой ситуации, когда на кону путевка в квалификацию Лиги чемпионов, не найти варианта, который удовлетворил бы обе стороны.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий говорит, что, если сезон не удастся доиграть, то будет два варианта: "Завершить чемпионат так, как он выглядит сейчас, или взять только первый этап, не брать во внимание 23-й тур". Ну-ну.

Можно еще рассмотреть вариант с тем, чтобы признать недействительным весь сезон. Но и тут найдется недовольный. Если идущие на вылет "Карпаты" скажут спасибо, то "Шахтер", который уже тянет руку за золотыми медалями, это вряд ли устроит.

Безусловно, лучший вариант - доиграть сезон. Не в мае, так в июне, не в июне - так в сентябре. Но вариант с сентябрем реалистичен только, если аналогично, по согласованию с УЕФА, поступит вся Европа.

Что нас ждет в итоге?

Объявлять сезон недействительным - это худший и самый нежелательный вариант (фанаты "Ливерпуля", которые ждут чемпионства 30 лет, этого не перенесут). Закончить сезон на том месте, где он приостановлен - тоже сомнительная затея. Сколько споров возникнет в такой ситуации в любой стране мира - представить невозможно.

Если в той же УПЛ, АПЛ или Франции объявить чемпиона, исходя из нынешней таблицы - не большая проблема ("Ливерпуль" опережает ближайшего преследователя на 25 очков, "Шахтер" - на 13, а ПСЖ - на 12 с матчем в запасе), то как быть с чемпионатом Испании, где "Барселона" всего на 2 очка обходит "Реал", или чемпионатом Италии, где "Лацио" лишь на 1 очко отстает от "Ювентуса"?

Или как быть с борьбой за выживание в той же Серии А, где "Лечче" идет в зоне вылета, имея в активе 25 очков, но столько же очков и у "Дженоа", который находится на одну строчку выше - вне зоны вылета? У "Сампдории" - на 1 очко больше, у "Торино" - на 2, у "Удинезе" - на 3. Потенциально любая из этих команд по итогам чемпионата могла бы вылететь.

Скорее всего, в такой ситуации каждая лига будет пытаться найти максимально справедливые решения. Например, в Италии уже предлагают просто расширить лигу до 22 команд, чтобы никого не выгонять, но и клубы из низшей лиги смогли повыситься в классе.

Что касается еврокубков, то, если сезон не получится доиграть полноценно в ближайшие месяцы, то здесь можно либо сократить формат (обойтись без двухматчевых дуэлей на четвертьфинальной и полуфинальной стадиях), либо признать розыгрыши ЛЧ и ЛЕ недействительными, либо решать, как доиграть его потом.

Но на самом деле реальность такова, что, скорее всего, как минимум в мае никакого футбола мы не увидим, кроме виртуального, архивного, ну и, возможно, кроме матчей новой лучшей лиги мира (потому что единственной) - чемпионата Беларуси (но и это не точно). Никто не даст никаких гарантий, что футбол вернется и в июне.

Например, в Италии считают, что матч ЛЧ "Аталанта" - "Валенсия", который посетило 40 тысяч болельщиков, стал главным источником распространения коронавируса в Ломбардии, где зафиксирована самая большая вспышка зараженных. Кто-то думает, что при всем том, что сейчас творится в стране, итальянские власти разрешат играть в футбол, пока не выздоровеет последний заболевший?

МОК перенес Олимпиаду, которая должна была стартовать 24 июля, майский чемпионат мира по хоккею отменен, бокса и Формулы-1 точно не будет до лета. Футбол же - спорт номер один, в связи со своей популярностью он может нести еще большую угрозу. На данном этапе он тоже отходит даже не на второй план.

Футбольные чиновники не станут идти на серьезные шаги даже при малейшей вероятности подвергнуть кого-то риску.

И, возможно, наиболее оптимальный вариант в такой ситуации – все же доиграть нынешний сезон, когда это будет возможно. Не начинать новый сезон, пока не завершен текущий. А следующий, если его удастся начать, скажем, в октябре - проводить по сокращенному сценарию с утвержденным заранее форматом. Это вызовет свои сложности (контракты, телеправа, составление календарей), но это будет лучше, чем просто стереть из истории сезон, который был пройден на 70%, или оставить его неполноценным и породить множество споров о заслуженности чьих-то трофеев.