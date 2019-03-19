На матче сборной Украины в отборе Евро-2020 можно будет приобрести абонементы

Три из четырех игр состоятся во Львове и Киеве.

В отборе к чемпионату Европы-2020 национальная сборная Украины проведет четыре домашних матча.

Впервые в истории у болельщиков появилась возможность купить билеты сразу на все домашние поединки сборной Украины, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Это будут следующие матчи:

Украина — Сербия (7 июня, 21.45), город Львов, стадион «Арена Львов»;

Украина — Люксембург (10 июня, 21.45), город Львов, стадион «Арена Львов»;

Украина — Литва (11 октября, 21.45), место проведения определяется;

Украина — Португалия (14 октября, 21.45), город Киев, НСК «Олимпийский».

С 15 марта фанаты могут приобрести абонемент под названием «#МиЗбірна» на четыре домашние матчи отбора к чемпионату Европы-2020. Стоимость одного абонемента — 2 000 грн. Количество абонементов ограничено.

Условия продажи:

Одно лицо может приобрести не более четырех абонементов.

Для приобретения абонемента необходимо ввести паспортные данные, ИНН, место жительства всех лиц, для которых заказываются билеты.

В случае, если вы пока не знаете, с кем посетите матчи, эти поля вы можете изменить до начала мая, пока не будут распечатаны билеты.

Печатные билеты будут отправлены «Новой Почтой» на отделение, которое вы укажете при заказе билетов, в конце мая, после определения места проведения матча Украина — Литва. Доставка бесплатная.

В стоимость абонемента входит также программка к матчу, которая будет находиться на вашем месте на стадионе.