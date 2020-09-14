По словам министра, проблема проникновения дезинформации, которая идет из "ВКонтакте" или российских телеканалов, действительно веская.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поручил проверить информацию о якобы создании российской соцсетью "ВКонтакте" приложения, которое позволяет избежать блокирования в Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал на пресс-конференции по случаю 100 дней на должности.

"Проблема проникновения дезинформации, которая исходит из "Вконтакте" или российских телеканалов, действительно весомая. Мы несколько раз встречались в СНБО по этому поводу, есть план мероприятий. Надеюсь, что этот план будет все же реализован. Что касается "Вконтакте", я попросил сегодня как только мы узнали об этой информации, проверить, действительно ли это реалистично, и что можно сделать, какие решения принять, чтобы противодействовать этой истории", - сообщил Ткаченко.

Блокировка "Вконтакте" в Украине

Весной 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о блокировании в Украине доступа к российским соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники", ресурсам Yandex, Mail.ru, а также о запрете использования бухгалтерского программного продукта 1С.

15 мая 2020 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", которым продлевается действие запрета российских соцсетей.

На днях администрация "Вконтакте" сообщила, что смогла обойти ограничения и отныне можно пользоваться соцсетью в Украине с мобильных приложений без использования VPN.

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Автор: Леся Лещенко