Они состоятся через несколько месяцев.

Украина за несколько месяцев планирует провести первые масштабные киберучения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Мы планируем через несколько месяцев провести первые масштабные киберучения в нашей стране, чтобы атаки, все различные векторы, которые происходили, чтобы все это еще раз протестировать и еще раз проанализировать, как работают протоколы реагирования. Потому что это реально еще один новый фронт – киберфронт, поэтому нужно больше в это направление инвестировать, больше координироваться, больше привлекать бизнес, чтобы он развивал киберстойкость в нашем государстве", - сказал он.

Атака на украинские банки и сайты: что произошло

Как сообщал УНИАН, 15 февраля официальные сайты Минобороны и Вооруженных сил Украины перестали открываться. Также перестало работать мобильное приложение "Приват24" - пользователи не могли войти в личные кабинеты. Кроме того, атаке подвергся и "Ощадбанк".

Системы "ПриватБанка" и "Сбербанка" возобновили работу, а украинские правоохранители открыли уголовное производство.

Утром 16 февраля в Минобороны сообщили, что направили весь трафик сайта через дополнительный сервис защиты, расположенный в США.

Впоследствии министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил об отражении хакерской атаки на портал "Дия", случившейся сразу после попытки взлома сайтов украинских банков.

В МВД заявили, что личные данные и средства граждан, государства и бизнеса на банковских счетах защищены и сохранены и назвали атаку одной из самых масштабных в Украине. По данным СНБО, кибератака была исключительно информационно-психологической.

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