Также Стерненко отказали в переезде из Одессы в Киев для нахождения в столице под домашним арестом.

Одесский апелляционный суд отказался изменить меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку, которым назначили наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение коллегия судей объявила после возвращения из совещательной комнаты.

Кроме того, суд отказал в ходатайстве об изменении Стерненко адреса для пребывания под домашним арестом – с Одессы на Киев.

Дело против Стерненко о похищении человека

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко и второму фигуранту дела о похищении Щербича – Демчуку наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.

Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности. Стерненко и Демчука взяли под стражу в зале суда и отправили в СИЗО.

23 марта адвокаты подали апелляцию на приговор Стерненко и Демчуку.

7 апреля Одесский апелляционный суд изменил меры пресечения Стерненко и Демчуку с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

23 апреля во время заседания по рассмотрению апелляции Одесский апелляционный суд по ходатайству прокуратуры приобщил к делу новые доказательства. Стерненко и адвокаты считают, что это незаконно.

Сегодня, 14 мая, суд продолжил рассмотрение жалобы на приговор и перешел к исследованию доказательств. Адвокаты Стерненко и Демчука просили суд изменить меру пресечения, депутат ВР Роман Лозинский выразил готовность взять их на поруки. Также Стерненко просил изменить ему адрес для нахождения под домашним арестом – с Одессы на Киев.

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Автор: Лариса Козовая