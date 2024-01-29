Несмотря на войну и другие испытания, "Аврора" продолжает развиваться, открывать новые магазины в Украине.

За 2023 год сеть магазинов "Аврора Мультимаркет" уплатила более 3,2 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Это важный вклад в экономику государства и значительная поддержка Вооруженных Сил Украины.

Несмотря на войну и другие испытания, "Аврора" продолжает развиваться, открывать новые магазины в Украине (за 2023 год было открыто более 460 торговых точек) и Румынии (6 магазинов). Сеть мультимаркетов успешно инвестировала более 700 млн грн в развитие бизнеса, запуск новых распределительных центров и расширение своей деятельности. Компания заботится о создании новых рабочих мест и росте заработной платы работников. Сейчас сотрудники компании получают в среднем 20,500 грн в месяц, что является одним из лучших показателей в ритейле среди дискаунтеров в Украине.

В 2023 году "Аврора" успешно прошла аудит одной из компаний "большой четверки", продемонстрировав лучшие этические стандарты ведения бизнеса в своем сегменте.

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Ключевой задачей компании является развитие локальных производителей и помощь украинскому бизнесу. В частности, более 400 украинских производителей реализуют свои товары в сети "Аврора" и имеют общую выручку более 10 млрд грн, что обеспечивает постоянство работы их бизнеса во время войны.

Также "Аврора" добросовестно платит налоги и каждый год их сумма растет. В 2023 году в государственный бюджет было перечислено 3.200.000.000+ грн. налогов и сборов. Более 155 миллионов гривен за 2023 год было передано на благотворительную помощь:

124 млн. грн. — на нужды ВСУ;

20 млн. грн. — в поддержку общин;

6 млн. — на образовательные проекты;

5 млн. грн. — для больниц и тому подобное.

Даже несмотря на войну другие вызовы, украинский ритейл может быть конкурентным, и сеть мультимаркетов "Аврора" в который раз это доказала.

Поэтому, компания планирует расти и в 2024 году, поддерживая украинских производителей и наращивая бизнес как в Украине, так и Румынии и других странах ЕС. Ожидаемая сумма инвестиций в экономику Украины составит более 500 млн грн, дополнительно будет создано более 3500 новых рабочих мест. В нефинансовых целях компания стремится создавать безбарьерное пространство, повышая инклюзивность своих помещений и магазинов и превращая условия труда и среду компании в дружественную к ветеранам, в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Благодаря ВСУ, украинский бизнес может развиваться, а люди - получать уверенность в завтрашнем дне.

"В первую очередь, успешной работе и развитию компании "Аврора" мы обязаны ребятам из ВСУ. Поддержка Сил обороны и других гуманитарных, фандрейзинговых и волонтерских движений для нас - приоритет, мы будем всегда рядом, к нашей победе. А также огромное спасибо нашей чрезвычайной, молодой, энергичной команде, которая способна творить чудеса даже в самые трудные времена", - отметил СЕО и совладелец компании Тарас Панасенко.

Вместе к победе. Героям Слава!