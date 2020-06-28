Календарь событий: как борьба с пьянством породила туризм, истории Мерседеса, Боинга и Цеппелина, Тауэрский мост и уникальная гробница фараонов, день рождения бикини и пульта для телевизора

29 июня

Неделя начинается с Международного дня тропиков, учрежденного ООН в 2016 году. Дата неслучайная: 29 июня 2014 года Генеральная Ассамблея ООН заслушала доклад Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжив отношении тропиков. В память о дате доклада, который перевернул отношение к проблемам в этой сфере, и установлен праздник. Отчет о перспективах развития тропических регионов свидетельствует, что в ближайшем десятилетии потребуется вложить свыше 30 триллионов долларов в развитие инфраструктуры тропиков, чтобы обеспечить устойчивое развитие этих территорий и возможность для роста благосостояния населения этого региона, численность которого превышает миллиард человек.

Есть в понедельник и значимые исторические даты. Так, в 1174 году Полтаву впервые упомянули в Ипатьевской летописи, правда, под названием Лтава. Название Полтава появилось в 1430 году.

В 1916 году состоялся первый полет самолета компании «Боинг». История следующая: этот гидросамолет на двух поплавках - Boeing 1 B&W - американский инженер Уильям Боинг построил в лодочном сарае на берегу озера Юнион. 29 июня 1916 года для его испытания он нанял профессионального пилота, однако тот опоздал, и отчаянный конструктор сам решил сесть за штурвал. Самолет, именуемый еще как «Модель 1», имел полотняно-деревянную конструкцию типа биплан с крыльями разного размаха и элеронами на верхнем крыле. Уже 15 июля 1916 года Боинг зарегистрировал свою компанию, которая годом позже получила название «BoeingAirplaneCompany». Уже через два года 50 гидросамолетов для военно-морского флота строились в цехах, где работало более 300 человек. К 1927 году «Боинг» стал изготавливать истребители и почтовые самолеты. Заказы исчислялись несколькими сотнями аппаратов в год. В 1929 году компания вошла в число лидеров американского авиастроения. Сейчас «Боинг» является крупнейшим в мире производителем гражданских и военных самолетов, основным подрядчиком НАСА и одной из ведущих американских компаний, активно экспортирующих свою продукцию. Ее заказчики - 145 стран.

В 1925 году американец МарвинПипкин запатентовал электрическую лампочку с матовым покрытием. Кстати, первую лампочку изобрел Томас Эдисон.

В 1958 году Бразилия впервые стала чемпионом мира по футболу.

В 1964 году американец Роберт Адлер запатентовал пульт дистанционного управления телевизором. Люди получили возможность переключать телевизионные каналы, не вставая с дивана. Первый пульт представлял собой полукилограммовую коробку с единственным переключателем, которая присоединялась к телевизору проводом.

В 1974 году произошел редчайший в истории случай: британский хит-парад возглавил французский исполнитель - Шарль Азнавур с песней «She».

В 1995 году в Сеуле рухнул супермаркет Sampoong, погибли 502 человека.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День объятий, День поисков кладов и секретов, День учреждения Нобелевской премии и Международный день промышленного дизайна.

Именины у Евтропия, Петра, Михаила, Ефрема, Константина иТигрия.

30 июня

Во вторник - Международный день астероида, учрежденный ООН в 2016 году в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами». Дата выбрана не случайно: 30 июня 1908 года произошла масштабная астероидная катастрофа – с Землей столкнулся Тунгусский метеорит. Взрывную волну, схожую по мощности с взрывом водородной бомбы, зафиксировали ученые разных стран, на территории 2 тысяч квадратных километров были повалены деревья, погибли животные, пострадали люди. Однако, исследователи, ученые и энтузиасты до сих пор не пришли к единому мнению по этому событию. Инициатива же учреждения даты принадлежит Ассоциации исследователей космоса и поддержана Комитетом по использованию космического пространства в мирных целях. А главные идеологи Дня – рок-музыкант, гитарист группы «Queen» и астрофизик Брайан Мэй и режиссер Григ Рихтерс. Их сотрудничество началось в феврале 2014 года, когда Брайан Мэй написал музыкальное сопровождение для фильма-катастрофы Рихтерса о падении крупного астероида на Лондон. В результате и родилась идея о создании Дня астероида. Астероид – небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца и не имеющее атмосферы. Астероиды имеют неправильную форму и значительно уступают по размерам и массе планетам. Точное определение термина «астероид» до сих пор не установлено, до 2006 года астероиды также называли малыми планетами.

Еще 30 июня отмечается Международный день парламентаризма. Он установлен решением Генеральной Ассамблеи ООН в память о состоявшейся в этот день в 1889 году первой международной конференции Межпарламентского союза (Inter-ParliamentaryUnion). Эта глобальная организация парламентов разных стран, существующая по сей день, призвана совершенствовать институты парламентаризма во всем мире, подчеркивая его важность в деле улучшения жизни людей.

30 июня 1894 года в Лондоне был открыт знаменитый Тауэрский мост. История следующая: во второй половине 19 века из-за возросшего автомобильного и пешеходного движения в районе порта в Ист-Энд британской столицы встал вопрос о строительстве новой переправы восточнее «Лондонского моста». В 1876 году был создан комитет для решения этой проблемы, который организовал конкурс на лучший проект будущего моста. В 1884 году был объявлен победитель и принято решение о строительстве моста, предложенного инженером Горасом Джонсом. После его смерти в 1887 году строительство возглавил Джон Вольфе-Берри. Строительные работы начались 21 июня 1886 года и продолжались в течение 8 лет. На строительство было затрачено свыше одного миллиона фунтов. 30 июня 1894 года мост был торжественно открыт принцем Уэльским Эдуардом и его супругой принцессой Александрой. Тауэр бридж, или Тауэрский мост, выполняет важную функцию: в нормальном режиме по нему едет нескончаемый поток машин. В определенные часы мост раздвигается, чтобы пропустить крупное судно. 60-метровые кирпичные устои моста имитируют форму готических башен. Кроме проезжей части, на мосту устроен переход для пешеходов, служащий для связи между берегами при разведенном нижнем пролете и обслуживается лестницами и лифтами внутри башен. Тауэр бридж уже более ста лет является визитной карточкой британской столицы. Англичане ласково называют его «стальным скелетом в каменной рубахе». С башен моста открывается великолепный вид на город, а на его фоне любят фотографироваться туристы со всего мира.

В 1905 году Альберт Эйнштейн в статье «Об электродинамике движущихся тел» изложил основы Теории относительности.

В 1948 году ученые Уильям Шокли, УолтерБраттейн и Джон Бардин из «BellLaboratories» объявили о создании транзистора.

В 1997 году в Великобритании вышла первая книга о Гарри Поттере - «Гарри Поттер и философский камень».

Неофициальные праздники - Всемирный день социальных сетей, День разбрасывания монеток иДень «Секунды координации».

Именины у Исмаила, Иосифа, Пелагеи, Никиты, Кирилла, Дины и Максима.

1 июля

В среду нет международных официальных праздников. Но зато в Украине отмечаются День архитектуры и День следователя. Поздравляем всех причастных к этим датам!

Среди памятных дат следующие: в1837 году в Англии и Уэльсе была создана система гражданской регистрации актов рождения, бракосочетания и смерти.

В 1875 году начал деятельность Всемирный почтовый союз.

В 1877 году стартовал первый Уимблдонский теннисный турнир. Разыгрывалось первенство среди мужчин. Победителем стал Спенсер Гор. За право наблюдать финальную игру зрители заплатили один шиллинг.

В 1915 году состоялась первая в мире сцена раздевания в кино: австралийская актриса АннеттКеллерман обнажилась в фильме «Дочь богов».

В 1921 году в Шанхае 13 делегатов образовали Коммунистическую партию Китая.

В 1923 году в Канаде вступил в силу иммиграционный закон, практически запрещающий приезд в страну китайцев. Канадские китайцы этот день отмечают как День унижения.

В 1929 году американский художник Элзи Сигар создал героя комиксов, а впоследствии и мультфильмов, матроса по имени Попай, силы которого удесятерялись после съеденного шпината.

В 1963 году Министерство почт США ввело почтовые индексы.

В 1969 году в Дании впервые в мире были разрешены выпуск и распространение порнографической продукции.

В 1997 году Гонконг вновь стал частью Китая.

В 2000 году в США было разрешено заверять финансовые документы электронной подписью.

Неофициальные праздники - Международный день шутки, День Куриного Бога, День изобретения солнцезащитных очков.

Именины у Леонтия, Александра, Ипатия, Василия, Феодула, Сергея, Никанора и Виктора.

2 июля

В четверг – Международный день спортивного журналиста, который отмечается с 1995 года. Дата связана с тем, что в этот день в 1924 году в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы, объединяющая на сегодня почти полторы сотни национальных союзов журналистов. Спорт был и остается объединяющей силой, которая сплачивает не только отдельных людей, но целые страны и континенты. И огромный вклад в это дело вносят журналисты.

Еще в понедельник - День НЛО, или День уфолога. Он посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и объекты, которым приписывается внеземное происхождение. Термин «уфология» происходит от аббревиатуры UFO - «неопознанный летающий объект». Выбор даты связан с тем, что предположительно в конце июня или в начале июля 1947 года в пустыне рядом с городком Розуэлл американского штата Нью-Мексико упал странный объект. Есть версия, что там разбилась «летающая тарелка» с инопланетянами. Произошедшее получило широкий общественный резонанс, именно с «розуэлльского инцидента» началась история уфологии. Несмотря на отсутствие непосредственных доказательств падения НЛО, в Розуэлль на фестиваль ежегодно приезжают более 200 тысяч туристов. В целом «НЛО-индустрия» приносит экономике города порядка 5,2 миллиона долларов прибыли в год.

В 1698 году английский военный инженер и изобретатель Томас Сейвери запатентовал паровую машину. Но изобретение оказалось не слишком эффективным, так как тепло пара каждый раз терялось во время охлаждения огромного контейнера. К тому же насос был довольно опасным в эксплуатации. И все же вскоре паровая машина Сейвери нашла широкое применение в промышленности: с ее помощью стали откачивать воду из угольных шахт. Изобретатель в шутку называл свое детище «другом рудокопа».

В 1900 году совершил первый полет дирижабль жесткой конструкции, построенный графом Цеппелином. Опытный экземпляр «LZ 1» («LuftschiffZeppelin») имел длину 128 метров и два двигателя мощностью чуть более 14 лошадиных сил. Посмотреть полет дирижабля на берегу Боденского озера собралась тысячная толпа. Из плавучего эллинга небольшой пароход вывел дирижабль, и на середине озера экипаж из четырех человек, в том числе и граф Цеппелин, занял свои места в гондолах. Под восторженные крики зрителей дирижабль оторвался от воды и поднялся в воздух. Но из-за неисправностей в системе управления полет продолжался лишь 18 минут. Аппарату удалось преодолеть всего 6 километров со скоростью 60 км/ч, после чего он упал в озеро. К 1906 году Цеппелин сумел построить усовершенствованный дирижабль, который заинтересовал военных.

В 1924 году была создана Международная ассоциация спортивной прессы.

В 2002 году Стив Фоссетт завершил первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре.

Неофициальные праздники - Всемирный день собаки и День сюрпризов.

Именины у Варлаама, Иоанна, Ивана и Марии.

3 июля

3 июля можно считать днем рождения Мерседеса. В этот день в 1885 году Карл Бенц впервые испытал автомобиль собственной конструкции. Он представлял собой трехколесный двухместный экипаж на высоких колесах со спицами. На него Бенц поставил четырехтактный бензиновый мотор с водяным охлаждением рабочим объемом 984 см3 и мощностью 0,9 лошадиных сил. Электрическое зажигание питалось от гальванической батареи. Автомобиль имел раму, спаянную из металлических трубок. Машина Бенца развивала смехотворную для нашего времени скорость – 16 км/ч. В 1890 году стартовало промышленное производство этого авто. А оригинал своей первой машины Карл Бенц подарил в 1906 году музею в Мюнхене. В 1936 году, готовясь отметить 50-летие изобретения, немцы построили три копии машины – для Технического музея в Вене, для Музея транспорта в Дрездене и собственно для фирменного музея «Mercedes-Benz» в Штутгарте.

В 1928 году в США появились в продаже первые телевизоры. Стоили они тогда заоблачную сумму - 75 долларов.

В 1949 году «Энола Гей» - бомбардировщик, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму, стал экспонатом музея Смитсоновского института.

В 2005 году в Испании вступил в силу закон об однополых браках.

В 2006 году астероид XP14 пролетел очень близко от поверхности Земли - на расстоянии 432 тысячи километров.

Неофициальный праздник - День тайной дружбы.

Именины у Глеба, Гурия, Мефодия, Андрея, Риммы, Инны, Пинны, Дмитрия, Афанасия, Николая, Левкия и Ивана.

4 июля

В Украине - День судебного эксперта и День национальной полиции. Поздравляем всех с этими датами!

Международных официальных праздников в субботу нет, но значимыми историческими событиями день полон. Так, в 1631 году в Париже открылось первое агентство по занятости - адресное бюро.

В 1776 году в этот день была подписана Декларация независимости США.

В 1862 году во время пикника Чарльз Доджсон начал рассказывать Алисе Лидделл историю о девочке, побежавшей вслед за кроликом в Страну чудес. Десятилетняя слушательница стала настаивать, чтобы он записал эту историю. Доджсон последовал совету и под именем Льюиса Кэрролла написал книгу «Алиса в Стране чудес».

В 1903 году президент США Рузвельт торжественно объявил об открытии тихоокеанской линии связи, разослав по кабелю, проложенному по дну Тихого океана, сообщения по всему миру.

В 1960 году на флаге США добавилась 50-я звезда в честь присоединения Гавайских островов.

В 1966 году группа «Битлз» очутилась в центре скандала на Филиппинах - не прибыла на прием, организованный женой президента страны Имельдой Маркос.

В 1989 году пилот самолета МиГ-23 ВВС СССР, взлетевшего в Польше, катапультировался на 41-й секунде полета, неуправляемый лайнер пролетел 900 км и упал в Бельгии после того, как у него закончилось топливо. При падении на земле погиб 1 человек.

Неофициальные праздники - Международный день Днепра и Международный день кооперативов.

Именины у Анастасии, Георгия, Терентия, Алексея, Василисы, Иулиана, Максима, Павла, Николая и Никиты.

5 июля

В воскресенье в Украине – День ВМС и День работников морского и речного флота. Поздравляем с этими значимыми датами!

5 июля 1841 года 33-летний баптистский проповедник и активный борец с повальным в тогдашней Англии пьянством Томас Кук организовал первую в мире групповую туристическую поездку. Железнодорожная компания MidlandCountiesRailway предоставила ему специальный поезд из 9 вагонов для «безалкогольной» поездки 570 рабочих по живописному маршруту между городами Лейстер и Лафборо в графстве Лестершир. В дальнейшем в рекламных целях железные дороги стали предоставлять Куку скидки, которые позволяли организовывать развлекательные поездки и для людей с самыми ограниченными финансовыми возможностями. Вскоре поездки стали регулярными, а в 1850-х годах обозначились маршруты по многим европейским городам. Как следствие - появилось туристическое агентство «Томас Кук и сын» - первая в мире турконтора. Одним из первых американских клиентов фирмы стал Марк Твен. Кук был признан «изобретателем туризма», а основанное им туристическое агентство завоевало всемирную известность. Через 50 лет оно владело 84 отделениями, 85 агентствами, услугами воспользовались более 3 миллионов человек.

5 июля 1881 года египтолог Эмиль Бругш из каирского Египетского музея совершил сенсационное открытие. Под Луксором, в скалах Дейр эль-Бахри к востоку от знаменитой Долины царей, он обнаружил под землей погребальную камеру с десятками саркофагов с мумиями фараонов: Сети I, Аменхотепа I, Тутмоса III, а также легендарного завоевателя Рамзеса II Великого. Саркофаги стояли среди утвари и украшений, разбросанных по полу. Судя по всему, незадолго до Бругша здесь побывали воры, но ранее никто не приближался к «сокровищам». Согласно обнаруженным надписям, около 1110 года до н. э. их свезли в этот тайник из усыпальниц, охрану которых власти уже не могли обеспечить. Пользуясь расположением правителя Египта, Эмиль Бругш с помощью двухсот египетских крестьян извлек из гробницы найденные мумии. Эти находки были погружены на каирский пароход, и через 3 дня экспедиция прибыла в столицу. На протяжении всего пути население провожало пароход как погребальный катафалк: мужчины стреляли из ружей, салютуя мертвым фараонам, а женщины, распустив волосы, стенали, как древние профессиональные плакальщицы. Эмиль Бругш своей находкой не только обогатил Каирский музей, но и весь мир, предоставив возможность современным людям увидеть чудесным образом сохранившиеся останки тех, кто тысячи лет назад был в зените своего величия и славы.

5 июля – День рождения бикини. В этот день в 1946 году во время показа мод в Париже манекенщица Мишлен Бернардини вышла на подиум, прикрытая двумя узкими полосками ткани. Автор фасона купальника - модельер Луи Реар. Костюм посчитали порочным и окрестили «бикини» – по имени атолла, над которым четырьмя днями ранее США провели испытание атомной бомбы. Бикини было запрещено на многих курортах, но в середине 1950-х годов его судьба круто изменилась с выходом на экраны фильма «И Бог создал женщину», где главная героиня БриджитБардо снялась в бикини. Фильм стал культовым, а купальники-бикини – супермодными. Швейные фабрики, работая сверхурочно, еще несколько лет не могли удовлетворить спрос. Кстати, история бикини уходит в далекие времена, еще 1600 лет назад в Римской империи обольстительницы носили такие купальные костюмы. Они запечатлены на римской мозаике 4 века, открытой археологами при раскопках виллы Казале на Сицилии.

Неофициальные праздники - Всемирный день бикини и День разноцветных носков.

Именины у Григория, Галактиона, Геннадия, Иулиании, Евсевия, Ульяны, Зинона, Зины, Федора и Василия.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная