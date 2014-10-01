Главврача Черновцов покатали по городу в мусорном баке (фоторепортаж, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, в акции приняли участие около сотни человек. Бросив в мусорный бак главного врача на территории медицинского учреждения, они протащили альтфатер через центральную часть Черновцов в помещение областного совета. От Мигайчука работники госпиталя и ветераны войны в Афганистане требовали написать заявление на увольнение.

Сначала главный врач отказывался писать заявление и просил, чтобы ему вызвали карету «скорой», ссылаясь на плохое самочувствие. Свой отказ он комментировал словами: «Я действую в соответствии с действующим законодательством».

Однако впоследствии Мигайчук все же написал заявление на увольнение.

Работники Черновицкого областного госпиталя ветеранов войны и участники боевых действий в Афганистане ранее неоднократно требовали отставки главного врача из-за его многочисленных злоупотреблений на должности.

Читайте такжеВ Кировограде чиновника из ОГА бросили в мусорный бак (фото)Справка УНИАН. В начале сентября активисты одесской региональной организации «Правого сектора» засунули в мусорный бак чиновника Одесского областного отделения Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности, который подозревается в получении взятки на сумму более 500 тыс. грн.

После этого случая в Киеве и регионах было еще несколько случаев, когда в мусорные контейнеры бросали политиков и чиновников, которые, по мнению общественности, подлежат люстрации.