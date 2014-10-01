Руфер Мустанг продал кроссовки, в которых разрисовал звезду на московской высотке

12:50, 01 октября 2014
Общество
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Таким образом руфер собирает деньги на адвокатов для арестованных в России людей, которые не причастны к его поступку.

Один из кроссовок руфер отправит в Москву

Самый разыскиваемый в России украинский руфер Мустанг продал кроссовки, в которых ко Дню Независимости Украины разрисовал в желто-голубые цвета звезду на одной из высоток Москвы.

Ранее Мустанг в эфире проекта «Храбрые сердца» (телеканал 1+1) заявил, что готов продать ценную для него обувь, на которой осталась краска. Таким образом он собирает деньги на адвокатов для арестованных в России друзей и людей, которые не причастны к его поступку.

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Накануне готовность помочь выразил киевский бизнесмен Вячеслав Константиновский, который ранее продал Ролс-Ройс, а сам пошел на фронт. За один кроссовок Константиновский пожертвовал Мустангу 150 тысяч гривень. Второй кроссовок руфер планирует направить российским следователям как доказательство своей причастности к раскрашиванию московской звезды и невинности пострадавших.

Константиновский поблагодарил Мустанга за мужественный поступок и шутя высказал пожелание разрисовать впоследствии в желто-голубые цвета звезду на Кремле.

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