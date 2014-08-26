Руфер "Mustang Wanted" помог Lifenews передать $5 тысяч на нужды батальона "Донбасс"

Об этом он написал в соцсети.

"Сказ о том, как LifeNews проспонсировали украинский батальон территориальной обороны " Донбасс ". Видео со звезды было продано за 5 000 долларов. Все деньги будут переданы нашим солдатам. Я надеюсь что Семен Семенченко, командир батальона, найдет нужное применение деньгам. Здоровья Вам и крепкого духа", - сообщил руфер.Читайте такжеПокрасивший в сине-желтый звезду высотки в Москве "вандал" оказался украинским руфером

Он подчеркнул, что российский телеканал Lifenews первый раз делают вклад "в победу свободы, победу добра над злом".

"Несмотря на обвинения со стороны LifeNews в моей непорядочности, хочу им напомнить, что условия договоренности подразумевали передачу эксклюзивных прав на видео с высотки на Котельнической набережной сроком на семь дней. Доказательством моей правоты является отсутствие этого видео в свободном доступе в сети". - отметил он.

Срок действия эксклюзивных прав заканчивается в пятницу 29 августа.