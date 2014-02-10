Во Львове ледяная глыба упала на голову пенсионерке

В центре Львова ледяная глыба, которая упала с крыши трехэтажного жилого дома, тяжело травмировала женщину.

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, чрезвычайное происшествие произошло вчера, 9 февраля, в 16.43 на улице Сечевых стрельцов.

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С крыши трехэтажного дома на голову 66-летней прохожей, жительницы Львова, упал кусок ледяной глыбы. В результате происшествия пенсионерка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибную гематому теменного участка головы и была доставлена в травматологический пункт 8-й городской клинической больницы Львова, говорится в сообщении.