В Черкассах суд освободил десять активистов из-под стражи под домашний арест

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Апелляционного суда Черкасской области, 3 февраля рассмотрено 12 апелляционных производств относительно избрания меры пресечения в отношении подозреваемых в массовых беспорядках 23 января.

Читайте такжеВ Черкассах суд освободил четырех активистов и взял под домашний арест Десяти подозреваемым суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на более мягкую - домашний арест, в отношении одного подозреваемого мера пресечения оставлена без изменений - содержание под стражей. Слушание еще одного дела перенесено на завтра, поскольку прокурор не предоставил всех определенных законодательством документов.

В целом, постановлениями коллегий судей судебной палаты по уголовным делам Апелляционного суда Черкасской области 10 подозреваемых сегодня будут находиться под домашним арестом.

Читайте такжеВ Черкасской области суд оставил под домашним арестом трех задержанных за штурм ОГА Как сообщили в пресс-службе Апелляционного суда Черкасской области, апелляции рассматривались в отношении Мигаля Ю. М., Духовского С. В., Суховенко Е. А., Вечорика В. Г., Антоненко В. Л., Медяника Д. В., Каминского Б. В., Грищука П. В., Панченко В. О., Зуболея Р. В., Юнусова Б. С., Лихолая К. В.

Как сообщал УНИАН, в Черкассах вечером 23 января активисты пытались захватить помещение Черкасской облгосадминистрации, но им помешали работники милиции. Следственным отделом Сосновского РО в г. Черкассы УМВД в Черкасской области зарегистрированы уголовные производства, предусмотренные ч.1 ст.294, ч.2 ст.341 (массовые беспорядки, захват государственных зданий) Уголовного кодекса Украины, по факту массовых беспорядков и блокирования 23 января админздания Черкасской ОГА. За штурм Дома советов милиция задержала и арестовала 48 активистов.

27 января ночью неизвестные лица провели вторую попытку захвата здания Черкасской ОГА. Перед этим на Соборную площадь приехали участники столичного Автомайдана. На защиту здания пришли бойцы «Беркута», которые разогнали активистов Автомайдана и задержали 12 человек. Досудебное расследование продолжается.