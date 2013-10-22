Украина и ЕС намерены усилить совместную борьбу с налоговым мошенничеством

Перспективы сотрудничества в налоговой и таможенной сфере обсудили первый вице-премьер Сергей Арбузов и европейский комиссар по налогообложению, таможенному союзу, аудиту и борьбе с мошенничеством Альгирдас Шемета (Algirdas Šemeta) в понедельник в Киеве.

"Мы договорились о назначении ответственных лиц со стороны Украины и ЕС, которые займутся разработкой соответствующего плана действий (по внедрению в Украине европейских принципов налогового управления - ИФ). Реализация этого плана позволит нам обеспечить надлежащую работу по борьбе с налоговым мошенничеством и уклонением от уплаты налогов", - сказал А.Шемета журналистам по итогам встречи.

Еврокомиссар отметил серьезные намерения Украины обеспечить прогресс и готовность европейских институтов к более тесному сотрудничеству в налоговой сфере с украинскими партнерами.

Относительно сотрудничества в таможенной сфере А.Шемета сообщил об обсуждаемой перспективе внедрения системы уполномоченных экономических операторов.

"Мы говорили о разработке и внедрении системы уполномоченных экономических операторов, а также о возможном в будущем взаимном признании уполномоченных экономических операторов. Мы говорили о возможности осуществления совместного контроля на границе - сначала при помощи соответствующих пилотных проектов. Для этого ожидаем внесения соответствующих изменений к шенгенскому законодательству", - сказал он.

Говоря о проблеме контрабанды, еврокомиссар констатировал, что Украины все еще остается страной, из которой в ЕС попадает значительный объем контрабандных сигарет.

"Обсудили пути усиления сотрудничества между украинской стороной и Бюро ЕС по борьбе с мошенничеством. Говорили о том, как можно в дальнейшем бороться с этим явлением, в частности, путем подписания соответствующего протокола об устранении незаконной торговли табачными изделиями… Таким образом, мы сможем обеспечить глобальное сотрудничество в борьбе с контрабандой и незаконным производством табака", - сказал он.

Говоря о приближающемся саммите Восточного партнерства, в ходе которого Украина рассчитывает подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, еврокомиссар подчеркнул: ЕС твердо настроен на подписание данного документа при условии выполнения украинской стороной ряда условий, среди которых - решение вопроса экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, изменение законодательства относительно прокуратуры, вопроса об избирательном законодательстве.

"Очень важно, чтобы эти вопросы были решены достаточно заблаговременно до проведения саммита Восточного партнерства в Вильнюсе", - отметил А.Шемета.

Как сообщалось, Украина рассчитывает в конце ноября в Вильнюсе подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, предполагающее также создание всеобъемлющей зоны свободной торговли.

А.Шемета дважды был министром финансов Литвы. В 2009 году стал еврокомиссаром по бюджету и финансовому планированию, в 2010-м - по налогообложению, таможенному союзу, аудиту и борьбе с мошенничеством.