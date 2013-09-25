Почти по всей Украине объявлено штормовое предупреждение
17:47, 25 сентября 2013Общество
3236 0
Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение почти по всей Украине из-за сильного ветра, дождя и заморозков
Ожидаются сильные порывы ветра
Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 26 сентября в западных областях, днем и в южной части ожидаются местами порывы ветра 15-20 м/с; днем в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях - местами сильный дождь.
26 и 28 сентября ночью в Украине, кроме юга, 27 сентября в западных областях на поверхности почвы заморозки 5-0°.
28 сентября в Карпатах и в северной части Украины местами в воздухе заморозки 3-0°.
Напомним, ранее сообщалось о штормовом предупреждении в Крыму.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter