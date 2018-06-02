0 кредита возьмет Украина у Российской Федерации для финансирования закачки газа в подземные хранилища

2 ветки украинской газотранспортной системы могут быть заморожены, если объем транзита газа из России в страны Европейского Союза не увеличится. Об этом сказал премьер-министр Украины Николай Азаров на 10-й ежегодной встрече «Ялтинская европейская стратегия» (YES). По его словам, за последний год объем прокачки упал в два раза и украинская ГТС используется только на 60% мощности.

3 года – на такой срок Кабинет министров Украины вновь перенес проведение переписи населения Украины. Ранее правительство планировало Всеукраинскую перепись населения на 2011 год. Впоследствии она была перенесена на декабрь 2012 года, а затем - на 2013 год. Причиной для очередной отмены было названо отсутствие финансирования. Первая и пока единственная перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году.

По ее данным, численность населения Украины составляла 48,457 млн. человек. По данным Государственной службы статистики, по состоянию на 1 августа 2013 года численность населения Украины составляла 45 млн. 464 тыс. 917 человек.

3 очка может потерять сборная Украины по футболу в турнирной таблице отборочного турнира Чемпионата мира по футболу-2014 из-за беспорядков болельщиков во время проведения игры Украина-Сан-Марино 6 сентября во Львове.

3 украинца стали победителями Первого Московского марафона. Александр Матвейчук преодолел дистанцию в 42 километра 195 метров за 2 часа 19 минут и 36 секунд, став первым. Украинец Игорь Гелетий стал вторым (2:21:13), а еще один представитель Украины Сергей Марчук показал третье время (2:21:29).

12 лет потребуется Украине еще чтобы стать полноправным членом Европейского Союза в 2025 году. Об этом в ходе 10-й Ялтинской экономической стратегии заявил экс-премьер Великобритании Тони Блэр.

13 членов Центральной избирательной комиссии отказались регистрировать инициативную группу по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе о вступлении Украины в Таможенный союз.

60% - на столько средние розничные цены базовых медицинских препаратов в Украине, по данным временной комиссии по расследованию деятельности Министерства здравоохранения Украины, выше, чем в соседних России и Белоруссии.

340 народных депутатов проголосовали за закон, согласно которому бездомные будут включены в реестр избирателей. Согласно принятым изменениям, в Украине будет создан центр учета бездомных, который и будет определять избирательный адрес гражданина, не имеющего зарегистрированного места проживания. По разным данным, в стране от 200 тысяч до 2 миллионов людей без прописки.

827 000 единиц огнестрельного оружия легально находится на руках у украинцев по данным МВД. Это на 40 тысяч больше, чем в прошлом году. При этом эксперты в этой сфере считают, что на самом деле в Украине 2 миллиона "стволов" находятся в легальном обороте и более 3,5 миллиона - в нелегальном.

2 000 000 000 кубометров газа закупит по итогам года закупит Украина а Европе по цене, которая ниже цены газа, закупаемого в России. Об этом заявил профильный министр Юрий Бойко. По его словам, правительство уже привлекло 1 миллиард кубометров более дешевого газа из Европы и к концу года приобретет еще один.

35 000 000 000 долларов – в такую сумму обойдется Европе ассоциация Украины с Европейским Союзом по мнению помощника Президента Российской Федерации Сергея Глазьева. Средства якобы понадобятся для «предотвращения дефолта Украины, обусловленного ростом дефицита торгового баланса Украины и необходимостью переформатирования производственного потенциала».

134 400 000 000 долларов составил валовый внешний долг Украины по результатам первого полугодия 2013 года, что в свою очередь составляет 75,7% ВВП.

Анастасия Береза