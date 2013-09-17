Верховная Рада разрешила бездомным голосовать на выборах

Сегодня, 17 сентября, Верховная Рада приняла закон, согласно которому бездомные будут включены в реестр избирателей. За нововведения проголосовали 340 депутатов, сообщает ЛигаБизнесИнформ.

Согласно принятым изменениям, в Украине будет создан центр учета бездомных. Избирательный адрес гражданина, не имеющего зарегистрированного места проживания, будет определяться по согласованию с этим центром, либо социальной службой, в составе которой создан центр.

Соответствующие изменения внесены также в закон о выборах президента Украина и народных депутатов.

Ближайшие выборы Президента состоятся в начале 2015 года.

Точное количество людей без определенного места жительства в Украине неизвестно - такой учет не ведется. По различным подсчетам число бездомных в Украине колеблется от 100 тыс. до 2 млн. человек.