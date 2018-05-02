Неделя в цифрах

3 выходных дня подряд получили украинцы по случаю 22-летней годовщины независимости своей страны. Кроме субботы, на которую выпал праздник, и воскресенья, выходным объявлен еще и понедельник. Рабочая неделя начнется во вторник, 27 августа.

5 фестивалей за раз прошли в Сумах в День Независимости Украины. Среди них – областной фестиваль «Вышиванка-фест», фестиваль силачей «Богатырские игры», фестиваль общественных организаций «Global Village», детский фестиваль «Лето в городе» и музыкальный фестиваль «Вильний кРОК».

8 наград раздал Президент Украины по случаю Дня Независимости ближайшему окружению и соратникам. В частности, орденами "За заслуги" III степени глава государства наградил нардепов Юрия Иванющенко и Давида Жванию, а также главу МВД Виталия Захарченко. Нардеп Артем Пшонка, сын генпрокурора Виктора Пшонки, получил от президента орден "За заслуги" II степени. Орденом I степени награжден председатель Высшего совета юстиции Александр Лавринович. Министра образования Дмитрия Табачника Президент отметил орденом князя Ярослава Мудрого IV степени, а мать первого вице-премьера Сергея Арбузова, председателя правления акционерного общества "Всеукраинский банк развития" Валентину Арбузову - орденом княгини Ольги III степени. Кроме того, Янукович присвоил нардепу от Партии регионов Борису Дейчу звание Герой Украины.

20 городов приняли участие в традиционном Параде вышиванок, приуроченном ко Дню Независимости, представив оригинальные повозки с Чудо-птицами, оформленными в региональных традициях. Все 20 уникальных кабриолетов с Чудо-птицами создали праздничную колонну, которая проследовала от Мыстецького Арсенала к Майдану Незалежности вместе с Чудо-пысанкой и тысячами участниками в вышиванках.

22 – столько лет независимости своего государства отпраздновали украинцы в прошедшую субботу. 1 декабря 1991 года на референдуме 90% украинцев проголосовали за независимость Украины, а 24 августа Верховная Рада Украинской Советской Социалистической Республики приняла Акт о провозглашении Независимости Украины.

300 литров борща приготовили тернопольские депутаты городского совета в местном парке им. Т. Шевченко в честь празднования 22-ой годовщины независимости Украины. На несколько часов в поваров превратились шестеро депутатов из разных фракций.

1000 жителей Луцка в вышиванках образовали на главной площади города карту Украины – они держали в руках желтые и синие листки бумаги, потому она получилась в цветах национального флага.

1800 метров за 30 минут проплыл через Днепр с левого на правый берег лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок и зампред Руслан Кошулинский в честь Дня Независимости Украины. Лидер партии «Удар» Виталий Кличко в праздничный день покатался с байкерами на мотоцикле.

3000 участников акции объединенной оппозиции “Батькивщина”, посвященной годовщине независимости, совершили шествие от Михайловской площади к памятнику Тарасу Шевченко. Праздничную колонну возглавлял лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк и руководитель центрального штаба «Батькивщины» Александр Турчинов.

75786 просмотров на видеохостинге youtube за два дня собрало видеопоздравление посольства США по случаю Дня Независимости Украины. Запись состоит из двух частей - речи посла США Джеффри Пайетта на украинском языке, в которой он поздравляет украинцев с праздником, и песни "Червона Рута" в исполнении сотрудников посольства.

140 000 человек посетило праздничный концерт в столице по случаю 22-ого дня рождения Украины. Всего, по данным госадминистрации, в мероприятиях, посвященных Дню Независимости, приняло участие около полумиллиона киевлян и гостей города. Праздник закончился фейерверком на Майдане Незалежности.

1 000 000 украинцев и гостей страны принял участие в праздновании Дня Независимости Украины. Торжества проходили в 685 населенных пунктах страны. Организаторы праздника провели более 1200 массовых мероприятий. При этом праздник прошел без грубых нарушений общественного порядка.

Анастасия Береза