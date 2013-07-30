Арбузов анонсировал создание "Прозрачных офисов" по всей Украине

И практика создания подобных офисов должна распространиться во всех областях Украины, а не только в "пилотном" Винницком регионе. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов во время рабочей поездки в Винницу, где он вместе с министром социальной политики Натальей Королевской ознакомился с работой одного из отделений Центра административных услуг "Прозрачный офис".

"Усовершенствование предоставления административных и социальных услуг является одной из главных задач, которые поставил перед правительством Президент Украины Виктор Янукович. В его программе были заложены те вещи, которые сегодня уже работают - мы видим этом на примере Винницкого региона. Это - понятные и удобные услуги для граждан, которые позволяют не только получить консультацию, но и оформить соответствующие документы", - заявил Сергей Арбузов.

Он подчеркнул, что с помощью "Прозрачных офисов" будет обеспечено новое качество работы с гражданами. Ведь их деятельность построена на основе Единой информационно-аналитической системы социальной защиты населения. Таким образом, прежде всего, уменьшится количество бумаг, которые нужно собирать и обрабатывать, а также значительно повысится эффективность использования средств.

"Главная цель - обеспечить адресность социальной поддержки, сделать услуги качественными и доступными. Система социального обеспечения не должна быть препятствием, которое людям нужно преодолевать. Поэтому, создание сети центров предоставления административных и социальных услуг поможет выполнить эту задачу. Они будут работать по принципу единого окна. Это удобно и хорошо зарекомендовало себя в мире", - подчеркнул первый вице-премьер.

Он добавил, что опыт работы и практические результаты деятельности такого центра в Виннице свидетельствуют, что данный формат является эффективным и может рассматриваться, как модель для распространения на всю Украину. Ведь это и есть реализация на практике европейских стандартов социальной поддержки населения. А именно: предоставление всех видов социальных услуг будет сконцентрировано в одном месте; процесс сбора документов будет простым и прозрачным, а при обслуживании будут обеспечены комфортные условия; будет минимизирован риск злоупотреблений со стороны должностных лиц. Поэтому реализация данной инициативы получит надлежащую поддержку правительства, заверил Сергей Арбузов.

Напомним, что 30 июля первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов, министр социальной политики Наталья Королевская и министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк находятся в г. Винница с рабочей поездкой. Они ознакомились с работой одного из отделений Центра административных услуг "Прозрачный офис" Винницкого городского совета. Также представители правительства посетят с. Бохоники Винницкого района, где ознакомятся с ходом сбора зерновых и результатами деятельности Института кормов и сельского хозяйства Подолья НААН.