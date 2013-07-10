Парубий: Экс-прокурора Врадиевки назначили заместителем прокурора соседнего района

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от «Батькивщины» Андрей Парубий.

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«Продолжаю работу в Николаевской области во Врадиевке и Первомайске. Только что проверил информацию, которая в очередной раз возмутила общество. Оказывается, районного прокурора Врадиевки, которого на минувшей неделе демонстративно-показательно сняли с должности за прикрытие преступления, сегодня уже назначили заместителем прокурора в соседнем Кривоозерском районе!!! В том же Первомайском округе. Ну, разве не мафия!!! Эту систему нужно не реформировать, а в корне изменять! Так, как это сделали в Грузии!», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 УК Украины (нанесение тяжких телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение).

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рябиненко.

После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана Врадиевского райотдела милиции Евгения Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая женщина.

2 июля приказом генерального прокурора Виктора Пшонки за ненадлежащее выполнение функциональных обязанностей в сфере обеспечения надзора за законностью во время проведения следствия органами внутренних дел был уволен прокурор Врадиевского района Мочалко.

Вечером 2 июля прокуратура Николаевской области задержала Дрыжака. На следующий день Центральный райсуд Николаева избрал для него меру пресечения в виде удержания под стражей до 15 августа.

За сокрытие обстоятельств происшествия задержан уже уволенный по приказу министра начальника Врадиевского РОВД Виталий Синицкий, который помогал одному из преступников создавать алиби.

5 июля суд принял решение арестовать на 60 суток заместителя начальника Врадиевского РОВД Михаила Кудринского, задержанного в рамках расследования дела о "врадиевских насильниках" по подозрению в сокрытии материалов.

В отношении задержанного было открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УКУ (превышение власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и унижающими личное достоинство потерпевшего действиями).