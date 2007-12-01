Киевские пиротехники планируют 3 декабря обезвредить две авиабомбы

В урочище "Товста" Белоцерковского района Киевской области обнаружены 2 авиабомбы: одна фугасная и одна осколочная (ФАБ-100 и АО 25) времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, изъятие и обезвреживание боеприпасов планируется 3 декабря пиротехнической группой аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления МЧС в Киевской области.

Всего за сутки на территории страны обнаружены 4 боеприпаса, а именно: 3 авиабомбы и артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.