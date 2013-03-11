Главное за день: обзор топ-новостей

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СМИ: «Газпром» требует, чтобы Украина изменила законы для аренды ГТС

По данным СМИ, на последних переговорах "Газпром" потребовал внести в украинское законодательство изменения, которые бы гарантировали ему аренду газотранспортной системы при любой власти.

В Киев пришел новый штамм гриппа - СМИ

В Киев пришел новый штамм вируса гриппа В «Висконсин», но делать прививки уже поздно, сообщает «Сегодня».

Януковича обвиняют в имитации усовершенствования языкового закона

Изменение состава рабочей группы по доработке языкового закона затягивает внесение правок, считают члены группы.

В конце недели в Украину придут морозы до -15 °

Начиная с 14 марта, в связи с прохождением по территории Украины циклона с Балканского полуострова, в стране ожидается осложнение погодных условий.

Томенко подозревает, что у Януковича есть план, как избавиться от ВР

Народный депутат от «Батькивщины» Николай Томенко считает, что Президент Украины может распустить нынешний парламент, а решение о проведении внеочередных выборов в Верховную Раду будет затягиваться.

Власенко направил жалобу в Европейский суд

Защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергей Власенко направил в Европейский суд по правам человека жалобу на решение Высшего административногр суда Украины о лишении его депутатского мандата. Власенко также говорит, что не собирается уезжать за границу и готовится к аресту. Кроме того Власенко заявил, что останется защитником экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Ватикан: Кардиналы готовы выбрать нового Папу

Представитель Ватикана считает, что кардиналы, которые во вторник соберутся на конклаве по избранию нового Папы Римского, уже сформировали свое мнение о возможных претендентах на папский престол и готовы сделать выбор.

СМИ: украинка Анхар Кочнева сбежала из сирийского плена

Журналистка Анхар Кочнева сбежала из плена сирийских боевиков и находится в безопасности. В МИД подтвердили, что Кочнева - на свободе.