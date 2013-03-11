СМИ: «Газпром» требует, чтобы Украина изменила законы для аренды ГТС

Эксперты ожидают, что парламентское большинство попытается внести в Раду необходимый законопроект уже в ближайшее время. К этому их подстегивает то, что в случае заключения договора до 1 июня "Нафтогаз" и Ostchem Дмитрия Фирташа сэкономят около $2 млрд за первые полгода.

Последний визит президента Виктора Януковича в Москву, где планировалось подписать новые соглашения о закупках газа, закончился ничем из-за требований "Газпрома" законодательно закрепить возможность аренды украинской ГТС, рассказал источник Коммерсанта в Минэнерго, знакомый с ходом переговоров. "Ст. 7 закона "О трубопроводном транспорте" запрещает передачу газотранспортной системы в аренду, концессию или лизинг,— напоминает собеседник.— "Газпром" требует, чтобы этот закон был изменен парламентом".

В пресс-службе "Газпрома" официально не прокомментировали переговоры, отметив лишь, что о конкретных решениях говорить рано. "Договорились — это когда подписан контракт. Но он не подписан",— констатировали в пресс-службе компании. Однако источник в "Газпроме" подтверждает, что монополия настаивает на изменениях законодательства. "Если Украина успеет внести необходимые изменения в законы до 1 июня, цена газа может быть снижена задним числом с 1 января 2013 года до $260 за тыс. куб. м (сейчас — $426)",— утверждает собеседник в монополии.

В Минэнерго утверждают, что предлагали "Газпрому" варианты передачи трубопроводов в аренду без изменений законодательства. В частности, та же ст. 7 закона "О трубопроводном транспорте" говорит, что если частная компания инвестирует в постройку новых газопроводов, она получает статус инвестора и, согласно закону "О соглашении о разделе продукции", становится участником такого соглашения с правом производить постройку трубопроводов и эксплуатировать их. "В принципе, через этот пункт мы вполне можем создавать консорциум, в котором "Газпром" инвестирует средства в строительство новых газопроводов и модернизацию старых. Мы рассказали об этом российской стороне, но там настаивают на том, чтобы решения были проведены через Верховную раду",— говорит собеседник в министерстве.