Главное за день: обзор топ-новостей

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На этой неделе Верховная Рада будет работать в пленарном режиме

9 января состоится заседание Согласительного совета. 10 и 11 января Верховная Рада будет работать в пленарном режиме. К тому же, 11 января будет час вопросов к правительству.

Патриарх Филарет: Таможенный союз - это затягивание Украины в новую империю

Филарет сказал, что УПЦ КП выступает против вступления Украины в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

В Украине грипп уже «подкосил» полтора миллиона детей

С начала эпидемиологического сезона количество украинских детей до 17 лет, заболевших гриппом и ОРВИ, составляет 1 млн 586 тыс. 882 человека.

Месси в четвертый стал обладателем «Золотого мяча»

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси в четвертый раз подряд назван Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим игроком планеты по итогам года.

Тимошенко опасается, что ей в косметику добавляют яд - ДПТС опровергает

На имя начальника Качановской исправительной колонии (№ 54) от осужденной Ю.Тимошенко поступила очередное заявление об угрозе ее здоровью и жизни во время пребывания в ЦКБ «Укрзализныци». В частности, в заявлении указано, что в моющие средства и косметические препараты якобы посторонними лицами могли быть добавлены ядовитые вещества.

Дело против Мельниченко отправили на дорасследование

ГПУ отменила обвинительное заключение по уголовному делу экс-майора Управления Госохраны Николая Мельниченко, подозреваемого в разглашении государственной тайны, и возобновила досудебное следствие, передав дело СБУ, в производстве которой оно находилось ранее.

Завтра в Украине - мороз и метели

9 января, на востоке Украины, в Крыму и Приазовье ожидаются метели, порывы ветра будут достигать 15-20 м / с.

В Киеве на Андреевском спуске горел дом Булгакова

Пожарные во вторник потушили пламя в двухэтажном здании на Андреевском спуске - в историческом центре Киева

Тимошенко не будет сотрудничать со следствием и отказывается вернуться в палату

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая находится в стационаре ЦКБ "Укрзализныци" в Харькове, начала акцию гражданского неповиновения: отказывается сотрудничать со следователями, возвращаться в свою палату и прекращает курс лечения.

Умерла посол Украины на Кубе

По информации СМИ, Татьяна Саенко последнее время тяжело болела.