В Украине грипп уже «подкосил» полтора миллиона детей

С начала эпидемиологического сезона количество украинских детей до 17 лет, заболевших гриппом и ОРВИ, составляет 1 млн 586 тыс. 882 человека.

Только в течение последней недели прошлого года гриппом и ОРВИ заболели 111 тыс. 440 детей, что составляет 65,8% от общего количества больных, сообщили в пресс-службе Государственной СЭС.

С начала эпидемиологического сезона гриппом и ОРВИ в целом заболели 2,3 млн украинцев.

Напомним, что в Украине лабораторно подтвердили случай свиного гриппа. Врачи рекомендуют больным не отказываться от госпитализации. Говорят, H1N1 - так называемый пандемический грипп - лучше лечится в стационарных условиях. Он опасен своими осложнениями, а именно пневмонией, от которой можно умереть, сообщает ТСН.

Свиной грипп - один из тех вирусов, которые вызывают тяжелое осложнение - пневмонию. В 2009 году именно от нее умирали десятки украинцев. Врачи тогда были бессильны. Пережив пандемии и панику 3 года назад, украинцы сих пор не могут отличить грипп сезонный от свиного.

Грипп свиной поражает молодых и людей среднего возраста - до 50 лет, это трудоспособное относительно здоровое население, привыкшее простуду и температуру переносить на ногах. В этом и главная опасность. В пневмонию свиной грипп может перерасти на 5-6-й день. Разновидность воспаления легких, провоцируемая H1N1, плохо лечится - требуется реанимация, ИВЛ и ударная доза антибиотиков.