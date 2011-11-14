В Харькове горела 16-этажка: пожарные спасли 14 человек

В Харькове во время пожара в 16-этажном жилом доме спасли 14 человек.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Харьковской области, пожар в однокомнатной квартире на 11-м этаже возник в воскресенье около 11.15.

Площадь пожара составила 33 кв. м. Из-за густого черного дыма, который распространился на верхние этажи здания, спасателям пришлось работать в противогазах.

Из квартиры, где возник пожар, вывели женщину 1937 года рождения. С верхних этажей пожарные спасли еще 13 человек. Пожар был ликвидирован в 11.52.