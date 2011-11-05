Задержаны двое, похитившие почти 40 икон по всей Украины

В Винницкой области сотрудники милиции по «горячим следам» задержали двух мужчин, совершавших кражи икон из церквей и храмов по всей территории Украины.

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

В частности, во время оформления дорожно-транспортного происшествия в Тростянецком районе сотрудники милиции остановили подозрительный автомобиль «ВАЗ-2101», в салоне которого обнаружили старинные иконы.

В это время в Тростянецкий райотдел милиции поступило сообщении от настоятеля храма Святого апостола евангелиста Ивана Богослова, расположенного в селе Тростянчик, о том, что из помещения храма неизвестные лица, сломав замки, украли семь больших и две маленьких старинных иконы. Похищенные иконы находились в храме со времен его постройки – конца XIX века. Каталоговая стоимость одной иконы составляет около 3 тыс. 500 долл.

Задержанными оказались 23 и 24-летние неработающие жители Запорожской области.

Как выяснилось, с февраля 2011 года юнцы совершили кражи еще 36 икон из церквей и храмов в Винницкой, Черниговской, Кировоградской областях и г. Симферополе. Похищенные иконы злоумышленники сбывали постоянным покупателям в Киеве и Мелитополе.

По словам старшего научного сотрудника Винницкого краеведческого музея Аллы ЛИПСКОЙ, изъятые у злоумышленников иконы имеют историческую и культурную ценность.

Принадлежат они иконописной школе Киево-Печерской лавры конца XIX - начала XX века. Написаны иконы маслом, цветной эмалью и позолотой. Сегодня они нуждаются в реставрации.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 185 Уголовного кодекса Украины («кража»), которое предполагает наказание лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.