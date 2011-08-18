В Черновцах многотонная фура врезалась в жилой дом

В среду около 17.00 в Черновцах многотонная грузовая фура «Рено» врезалась в жилой дом.

Как передает корреспондент УНИАН, жители дома не пострадали, водитель также не получил серьезных повреждений.

Стена дома упала, а его второй этаж держится на кабине грузовика.

По словам водителя, рядом с домом автомобиль неожиданно повело направо, он начал тормозить, однако не смог отвести машину от дома.

Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства ДТП.