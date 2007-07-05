Школьники в Севастополе знают украинский лучше, чем в Ивано-Франковске

Школьники Севастополя показали качество знаний украинского языка выше или на уровне Ивано-Франковска, заявил министр образования Украины Станислав НИКОЛАЕНКО сегодня в Симферополе на встрече с педагогами.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: "Мы посмотрели, они (школьники Севастополя - УНИАН) показали качество знаний по украинскому языку выше, чем в Ивано-Франковске или на уровне".

По словам министра, это связано с ситуацией в регионе. "Потому что билингвистическая подготовка – когда один язык вместе с другим перемежается и правила писания взаимосвязаны - дает лучшие качества (образования - УНИАН)", - заявил С.НИКОЛАЕНКО.

По его убеждению, нужно знать и украинский, и русский языки, тогда не будет и дискуссий на языковые темы. "Когда говорят: русский, украинский язык, дискуссия. Я говорю: вы оба языка знайте – и дискуссия закончится", - подчеркнул министр образования Украины.