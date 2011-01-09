Трое мужчин похитили через окно зернохранилища почти две тонны зерна

В Сумской области в селе Чупаховка Охтырского района трое мужчин украли через окно из частного зернохранилища почти две тонны зерна - 18 мешков пшеницы и 20 мешков ячменя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе горотдела УМВД Украины в Сумской области.

По данным милиции, помещение зернохранилища не охранялось, но двери были закрыты на надежный замок. Однако, в помещение злоумышленники проникли по стремянке через незапертое окно. Мешки с награбленным далеко носить не пришлось, ведь двор одного из воров находился по соседству с зернохранилищем. Похищенное зерно отвезли затем в Охтырку, где продали пшеницу за 1000 грн., а ячмень - за 1200 грн.

Милиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - «кража с проникновением в жилье», которое карается лишениям свободы на срок от 3 до 6 лет.

Один из злоумышленников впервые попадет на скамью подсудимых, а два других уже имеют судимости.