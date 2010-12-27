Деньги, якобы выделенные Кабмином, донецким шахтостроителям не дошли

Донецкие шахтостроители требуют от министра энергетики и угольной промышленности Юрия БОЙКО разобраться, почему не поступают средства на зарплату трудящимся шахтостроительного комплекса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины, об этом говорится в телеграмме, которую отправил министру Ю.БОЙКО председатель Донецкой шахтостроительной территориальной организации Укруглепрофсоюза Владимир ЛАЩЕНКО по поручению трудовых коллективов шахтостроителей области.

«С большим трудом нам удалось выбить в Кабмине бюджетные средства на заработную плату работникам шахтостроительных предприятий Донецкой области в размере 17,8 млн. грн. Мы обращались за помощью к председателю Профсоюза угольщиков Виктору ТУРМАНОВУ, - объясняет суть проблемы.В. ЛАЩЕНКО. – А теперь, когда получено принципиальное согласие правительства и у нас появилась надежда в канун Нового года на выплату заработанного людям, выясняем, что Минфин блокирует поступление средств». По словам профсоюзного лидера, сегодня поступление обещанных денег блокируется «во всех казначействах, начиная с Киева», ссылаясь на то, что «до сих пор нет распоряжения Министерства финансов на необходимые перечисления».

Шахтостроители крайне возмущены создавшейся ситуацией, о чем и заявляют в телеграмме Ю.БОЙКО.

Они также указывают, что помимо «выбитых» в Кабмине бюджетных средств, но так и не поступивших на предприятия, перед шахтостроителями постоянно растут долги по прямым договорам. То есть трудящиеся комплекса выполнили определенный объем работ на шахтах, а расчет за них так и не наступил. Только по Донецкой области по прямым договорам шахтостроителям задолжали около 8 млн. грн. Из них около 2 млн. долга у Донецкой угольной энергетической компании (ДУЭК), практически 1 млн. грн. - у ГП «Селидовуголь», свыше 600 тыс. грн. не заплатило ГП «Орджоникидзеуголь», еще более 3 млн. грн. задолжала шахта «Южнодонбасская №1», 440 тыс. грн. «не отдает» шахта «Краснолиманская».

«На фоне хронического бюджетного недофинансирования такая сумма долга по прямым договорам ставит шахтостроителей на грань выживания. Нет возможности выплатить заработную плату трудящимся, произвести необходимые отчисления в Пенсионный фонд и другие фонды соцстраха», - заявляет В. ЛАЩЕНКО.

В ПРУПе констатируют, что по состоянию на 23 декабря 2010 года в организациях шахтостроительного комплекса Украины задолженность по заработной плате непосредственно перед работниками составила 14,5 млн. грн. Кроме того, 26,8 млн. грн. не перечислены предприятиями в Пенсионный фонд и фонды соцстраха.

Шахтостроители напомнили, что экс-глава Минуглепрома Юрий ЯЩЕНКО неоднократно обещал решить финансовые проблемы шахтостроительного комплекса, «но дальше пустых обещаний дело не двинулось».

«Работники комплекса очень надеются, что министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО все же услышит «крик души» шахтостроителей», - отмечается в сообщении.