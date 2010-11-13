Подразделения МВД взяли под охрану участки, где будут повторные выборы

Подразделения МВД взяли под охрану участки, на которых завтра будет проходить переголосование на местных выборах, прошедших 31 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Виктор РАТУШНЯК.

"По всему государству, по всем регионам будет переголосование – где больше, где меньше. Принято решение о переголосовании на 750 участках, по других еще вопрос не решен. Милиция уже, согласно постановлению ЦИК, взяла под охрану и места печатания бюллетеней, их перевозку и, соответственно, те участки, где будет проходить голосование", - сказал он.