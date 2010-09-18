Азаров: Украина готова помочь Грузии и Армении продуктами
21:55, 18 сентября 2010Общество
1811 0
"Нам не только самим хватит"
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что Украина готова помочь продуктами питания Грузии и Армении.
На этом он подчеркну во время выездной ярмарки сельскохозяйственных продуктов, которая состоялась в Печерском районе Киева, сообщила пресс-служба Кабинета министров.
«Невзирая на то, что урожай в этом году собрали меньше, чем в прошлом году, нам не только самим хватит, нам хватит на помощь Грузии, Армении и другим странам, которые сейчас обратились к нам за помощью», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter