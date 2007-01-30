Снег и ветер оставили без света 247 населенных пунктов Украины

В ночь с 29 на 30 января в результате сложных погодных условий (снег и сильные порывы ветра) и из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач в двенадцати областях произошло обесточивание 247 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, обесточено - в Одесской (45 н.п.), Луганской (40 н.п.), Ивано-Франковской (28 н.п.), Николаевской (25 н.п.), Винницкой (24 н.п.), Закарпатской (23 н.п.), Львовской (19 н.п.), Кировоградской (15 н.п.), Черновицкой (15 н.п.), Черкасской (7 н.п.), Херсонской (3 н.п.), Днепропетровской (3 н.п.).

К работам по возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Координацию аварийно-восстановительных работ осуществляют оперативные группы Главных управлений МЧС Украины в областях.