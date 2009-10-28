ГАИ в Севастополе вновь остановила российскую бронетехнику

Сотрудники ГАИ вновь остановили колонну российской бронетехники в Севастополе, сообщает корреспондент РИА Новостис места событий.

Два БТР российского Черноморского флота остановлены на Северной стороне, причиной этого, по словам украинской стороны, является перемещение по городу без согласования. Российских моряков остановили сотрудники ГАИ на патрульных машинах, они на месте составляют протокол.

На Северной стороне проводились учения авиации Черноморского флота, в которых участвовали не только самолеты, но и наземные средства ПВО и бронетехники. По окончании учений бронетехника возвращалась к месту постоянной дислокации, но была остановлена.