Нафтогаз Украины будет искать месторождения в Египте

НАК “Нафтогаз Украины”, Арабская Республика Египет (АРЕ) и Египетская генеральная нефтяная корпорация 13 декабря в Каире подписали Концессионное соглашение о поиске, разведке и разработке месторождений нефти и газа на восточной территории Алам Ель Шавиш (блок Alam El Shawish East) в Западной пустыне Египта.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре НАК “Нафтогаз Украины”, соглашение подписали министр нефти АРЕ Самех ФАХМИ (Sahmeh Fahmy), председатель Египетской генеральной нефтяной корпорации (ЕГНК) Абд Эль Алим ТАГА (Abd El Aleem Taha) и председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Владимир ШЕЛУДЧЕНКО.

Соглашение подписано по итогам победы НАК «Нафтогаз Украины» в тендере на разработку соответствующего блока, объявленного правительством АРЕ в конце 2004 г.

"Заключение соглашения является значительным успехом НАК "Нафтогаз Украины”, которая в борьбе с мировыми лидерами нефтегазовой промышленности, а именно Arabian (Саудовская Аравия), Apache (США), Santos (Австралия) и Sipetrol (Чили) впервые получила победу в открытом международном тендере на разведку и разработку месторождений нефти и газа", указывается в сообщении.

Компания реализует проект добычи углеводородов в Египте в рамках государственной программы диверсификации источников снабжения углеводородов в Украину. Проект является уникальной возможностью для Украины выйти в сегмент добычи нефти и газа Северной Африки с перспективой реализации аналогичных проектов в других странах региона, отмечает пресс-центр.

Общая площадь блока Alam El Shawish East составляет свыше 900 кв. км. Срок действия Концессионного соглашения - 27 лет, из них первоочередной период разведки - 3 года. Расчетный период окупаемости проекта - 5,5 лет.

По условиям Концессионного соглашения, на протяжении 3-летнего периода разведки НАК «Нафтогаз Украины» выступит подрядчиком работ по поиску и разведке месторождений нефти на территории блока Alam El Shawish East. Инвестиции НАК «Нафтогаз Украины» в поиск запасов углеводородов на территории блока составят не менее 20,2 млн. долл.

Добывающие ресурсы нефти блока Alam El Shawish East, по оценке ДП “Науканафтогаз”, подтвержденной выводом Государственной комиссии Украины по запасам, составляют не менее 73,5 млн. тонн (категория С-3), что эквивалентно 90% ресурсной базы суходола Украины.

В районе блока существует развитая инфраструктура (нефте- и газопроводы, установки первичной подготовки нефти и газа) с выходом на побережье Средиземного моря. В непосредственной близости от указанного блока расположены действующие нефтяные месторождения.

НАК «Нафтогаз Украины» обязана начать работы на блоке на протяжении 6 месяцев с даты подписания Концессионного соглашения. В середине января 2007 г., с целью подготовки к началу практической реализации проекта, Египет посетит делегация технических специалистов НАКа.

В случае открытия месторождений(я) нефти и/или газа «Нафтогаз» и ЕГНК создадут на территории Египта компанию-оператор проекта в соотношении 50/50. Доля добытой продукции НАК «Нафтогаз Украины» будет составлять от 15 до 19% от общей, в зависимости от достигнутых объемов добычи.

Компания рассчитывает получить первую коммерческую продукцию на блоке Alam El Shawish East на четвертом году реализации проекта. Пик добычи нефти ожидается на 6-12 году разработки блока Alam El Shawish East.

Справка УНИАН. 13 января 2005 года правление НАК “Нафтогаз Украины” под руководством Юрия БОЙКО приняло решение об участии компании в Международном тендере на разработку и добычу нефти и газа (блок Alam El-Shawish East) в Египте.

9 июня 2005 года НАК “Нафтогаз Украины” была признана победителем Международного тендера по блоку Alam El Shawish East (Блок 2) по поиску, разведке и разработке месторождений нефти и газа на условиях Концессионного соглашения между АРЕ, ЕГНК и НАК “Нафтогаз Украины”.

30 мая 2006 года парламент Египта утвердил Закон №70 “О предоставлении полномочий министру нефти на подписание Концессионного соглашения с ЕГНК и НАК “Нафтогаз Украины” на проведение нефтяной разведки и эксплуатации на восточной территории Alam El Shawish.

29 июня 2006 года ДП “Науканафтогаз” завершило переинтерпретацию геофизических данных в пределах блока Alam El Shawish East и уточнение ресурсной базы. По оценке ДП “Науканафтогаз”, добывающие ресурсы нефти территории Alam El Shawish East составляют свыше 73 млн. тонн. Данные ДП “Науканафтогаз” подтверждены выводом Государственной комиссии Украины по запасам.