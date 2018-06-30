Почему Верховная Рада не рассмотрела закон о Голодоморе? Об этом УНИАН расспросил политиков из четырех фракций.

“КРЕМЛЬ НЕ ХОЧЕТ ПРИЗНАВАТЬ ОШИБКИ СВОИХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ” Борис Беспалый, народный депутат, “Наша Украина”

Первый заместитель председателя Верховной Рады Адам Мартынюк, член фракции Компартии, фактически саботировал рассмотрение этого законопроекта. Он ставил вопрос на голосование так, чтобы мы просто не успели дойти до его рассмотрения. Адам Мартынюк на одинокий Робинзон, он член антикризисной коалиции, и это была позиция антикризисной коалиции – не рассматривать вопрос. Представителями партии регионов был внесен альтернативный законопроект, который в сущности отличался от президентского двумя позициями. Там уже нет слова геноцид, и содержится факт отрицания Голодомора и геноцида собственно в Украине.

Сам факт Голодомора, как и то, что он был организован умышленно руководством Сталина, о чем много написано - факт исторически доказанный. Это историческая данность. “Антикризовики” не хотели допустить рассмотрения вопроса, потому что отрицать это и голосовать против закона действительно было бы сложно. В том что до законопроекта якобы не дошли, есть своя идеологическая составляющая. Коммунистическое руководство Советского Союза осознанно истребляло своих граждан. А украинские коммунисты ни от сталинизма, ни от других своих отцов не отмежевываются, потому выходит, что они – потомки политических людоедов. Я думаю, что их это не устраивало, потому что такое признание это фактически приговор коммунистической идеологии. Так же как, например, признание Холокоста было приговором фашистской идеологии. А это международное признание есть. С точки зрения России, аргумент, что голод происходил не только в Украине, как по мне, служит лишним аргументом за принятие такого закона. И я не думаю, что мы бы, например, не приветствовали, если бы Государственная Дума Российской Федерации приняла закон о том, что в отдельных территориях был организован искусственный голод, и назвала бы при этом виновных. Если в Украине это были 1932-33 годы, в Поволжье это были 1920-21 годы. Мы бы только приветствовали такое признание российской Думы. Почему людей не устраивает слово “геноцид”. Геноцид не только слово, это состав преступления, который признан международным сообществом, как преступление против человечества. К таким преступлениям не применяются срок давности, и это может быть юридическим основанием для международного трибунала или национальных судебных разбирательств. В таких судах могут быть приняты решения и о материальных компенсаций. Деликатный момент в отношении России... Дело в том, что Россия в одностороннем порядке объявила себя правопреемником Советского Союза. И ввела так называемый нулевой вариант, забрав все активы Советского Союза за рубежом, взяла на себя все его долги. Активов, конечно, было значительно больше, и прежние республики были фактически ограблены. Таким образом, в силу это правопреемства могут возникнуть правовые коллизии. Ведь голод организовали не марсиане, а тогдашнее кремлевское руководство. А если нынешний Кремль правопреемник Советского Союза, то россияне опасаются, что судебные иски могут быть поданы уже против нынешней власти. Мы так не считаем, но такие опасения могут быть у России. И, наконец, в России сегодня активно “раскручивается” имперский синдром, и, конечно, осуждение российской имперской политики, как бы он ни называлась - хоть Советским Союзом, хоть Российской империей или Российской Федерацией - неприемлемо для российских властей. Кремль в сущности не примирился с независимостью Украины, и это был бы удар по кремлевской имперской политике, потому что Голодомор был устроен все-таки (при всех бедах Компартии Украины того времени) руководством российской империи. И, наконец, еще один момент, это дело рассматривалось в Организации Объединенных Наций, 50 стран это признали голодомором. И международное развитие ситуации тормозится только тем, что нет решения украинской власти. Мировая общественность говорит, как нам это признавать, если вы сами его не признали. И потому признание стало бы основанием, и это повысило бы международный авторитет Украины, укрепило бы ее независимость и ослабило бы претензии России. Потому все антиукраинские силы это не устраивает. Геноцид - это юридический состав, это означает сознательное истребление населения на определенных территориях. Тогда истребляли целые села. И думаю, что правда победит, потому что этого хочет все большее количество украинцев. Антикризисная коалиция это понимает, но просто уклоняется. Перспективы прохождения законопроекта будут.

“ФРАКЦИЯ РЕГИОНОВ ПРИЗНАЕТ ГОЛОДОМОР, И ЗАКОН БУДЕТ ПРИНЯТ” Игорь Зварич, народный депутат, фракция Партии Регионов Закон, безусловно, будет принят. Возможно, в несколько иной редакции. Сейчас в нашей фракции идут очень острые дискуссии, позиции депутатов отличаются. Что касается самого содержания законопроекта, предлагаемого “Нашей Украиной”, то ни у кого нет возражение, что голод был, и он был искусственно организован. Фракция рассматривает это как исторический факт, не подлежащий сомнению. Но идут споры о трактовке его как геноцида по национальному признаку. Голодомор выкосил жизнь россиян, белорусов, а если формулировать четко, то истреблялся середняк в сельском хозяйстве. Поэтому есть расхождения в оценках на основе даже ныне действующего уголовного кодекса Украины. Ну как оценить эту ситуацию – был ли это геноцид против конкретного народа или это была борьба за власть, связанная с уничтожением класса, который и Ленин, и Сталин считали самым реакционным? Спор в основном идет не о факте существования самого Голодомора, а о том как его квалифицировать. Насколько нам известно, геноцид, согласно уголовному кодексу, это – истребление отдельных групп населения по национальному или религиозному признаку. В нашем случае это было истребление по сословному признаком. Я бы не связывал наличие дискуссии с “давлением России”. Россия не отрицает факта Голодомора. И давления на факт признание-непризнание нами Голодомора не оказывает. У нас, скорее, назревают дискуссию с коммунистами. Их фракция, также признавая факт голода, спорит признавать ли его геноцидом. Потому я не исключаю резкого противостояния некоторых членов нашей фракции с коммунистами. Последние также считают, что голод был, но не соглашаются с тем, что он был искусственно создан.

Таким образом в антикризисной коалиции есть три основных взгляда: никто не отрицает, что был голод, но коммунисты считают, что он не был искусственно организован, другие говорят что голодомор был, но его нельзя признавать геноцидом, потому что он организовывался не по этническому, а по сословному признаку. А третьи в этом вопросе разделяют взгляды “Нашей Украины.

Что касается моей личной позиции... В Украине, как в аграрном государстве, середняков и зажиточных крестьян было очень много, поэтому истребление этнических украинцев было наибольшим. Потому, думаю, здесь накладываются два фактора: и сословный, и национальный.

"ФАКТ ГОЛОДОМОРА ПРИЗНАВАТЬ МОЖНО, НО НЕЛЬЗЯ ПРИЗНАВАТЬ ЕГО ГЕНОЦИДОМ" Василий Волга, народный депутат, фракция СПУ Рассмотрение решения не состоялось, потому что мы просто не успели добраться до этого вопроса. На срочном заседание Совета коалиции было принято решение. Поскольку у нас есть два законопроекта по Голодомору, один “Нашей Украины”, другой от “Партии Регионов”, то мы решили отправить на доработку, на повторное первое чтение, и из двух компилировать один законопроект, который учтет наиболее взвешенные позиции и “Нашей Украины”, и “Партии Регионов”. И потому, когда на следующем пленарном заседание это будет рассматриваться, то парламент такое решение и примет – отправить на повторное первое чтение, сделав из двух законопроектов – один.

Но позиция фракция социалистов на 90 процентов такова: социалисты против того, чтобы признавать голодомор в Украине актом геноцида. У нас с вами есть конвенция Совета Европы о том, что такое геноцид. В соответствии с этой конвенцией, геноцидом является преступление одной религиозной, этнической, расовой группы против другой религиозной, этнической, расовой группы. Признавая голод актом геноцида, мы должны признать, что россияне целеустремленно уничтожали украинцев. Сам акт Голодомора никто не направляет, но это была классовая борьба, преступление режима. Это когда руководство Советского Союза уничтожало класс мелких собственников. Почему мы не говорим, что процент умерших на Поволжье был вдвое больше, чем умерших в Украине? Почему не говорим о Кавказе?

Сам факт Голодомора признавать можно, но нельзя признавать его геноцидом. А сколько этнических русских погибло в Украине при Голодоморе? Член нашей фракции Василий Цушко говорит, что было истреблено целое молдавское село. Так что будем говорить о геноциде молдавского народа?

Официального решения ООН не принимала. Украинская делегация в ООН сделала заявление, к нему присоединились делегации других стран, поэтому не следует путать. И что важно. С законом нужно быть осторожным. Им сужается свобода слова. Согласно законом, любая другая, альтернативная, возможно, третья мысль о событиях 1931-33 годов может стать предметом ответственности, сначала административной, а затем – криминальной. А если научный работник допустит третью точку зрения, то его надо сажать в тюрьму? Это что – идеал Майдана? Давайте будем корректны по отношению к тем вещам. Посмотрите, что делается в НАТО. Скандал разворачивается. Потому что Франция признала геноцид армян в Османской империи. Все. У национального вопроса очень тонкая грань. И все определения должны быть максимально корректны, чтобы не задеть ни национальную гордость, ни национальную боль, ни национальные исторические проблемы прошлого.

“ИСТОРИЮ НАМ ПИШЕТ РОССИЯ” Николай Сивульский, народный депутат, фракция БЮТ Вы заметили, что едва возникает необходимость провести принципиальное решение и восстать против наглого нарушения принципов - спикер Мороз умывает руки, а вице-спикер Адам Мартынюк проводит линию партии и антикризисной коалиции. Их цель - не допустить рассмотрения вопроса о Голодоморе - была достигнута. Когда украинский парламент делает попытку дать честную оценку нашей истории, они откровенно это саботируют. Сейчас появился еще один законопроект от “регионалов”, где слово геноцид отсутствует.

Наша фракция рассматривала его. И мы решили, что в будущем будем голосовать только за законопроект, в котором Голодомор признан именно геноцидом украинского народа.

Мотивы поведения коммунистов очевидны, это пята колонная России, которая и по ВТО, и по Голодомору голосует так, как говорит Россия. Но этот законопроект, это тест для других антикризовиков. Они будут отстаивать национальный интерес или будут идти по указаниям России? Ответ мы уже видим. Сейчас начнутся оправдания, перевод проблемы в плоскость, что на самом деле Голодомор еще не признан и не так признан, и в действительности это был не геноцид. Анткризовики мгновенно озаботились Поволжьем и Кавказом, будто это контраргумент для признания нашей собственной истории. Нынешнему парламентскому большинству нашу историю диктует северная соседка. И они не в состоянии этому противостоять.

Маша Мищенко